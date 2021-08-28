Айтишница взяла в семью 7 детей-инвалидов. Как она живет и сколько ей платят

Анастасии Надворной 36 лет. Она — профессиональная приемная мама. Сейчас женщина с супругом живут в Краснодарском крае и воспитывает 9 детей, 8 из которых имеют психоневрологические заболевания. Кровных детей в семье двое. Остальные появились у Надворных почти случайно: супруг Анастасии работал в администрации и настраивал компьютеры в отделе опеки — там он и услышал о детях и их тяжелой ситуации. Так у Надворных началась карьера приемных родителей.

Как всё начиналось Анастасия вместе с супругом работали системными администраторами. Но теперь и она, и Александр оставили трудовую деятельность, потому что большая семья требует присутствия обоих родителей. В семье Надворных 6 сыновей и 3 дочери: Иван, 16 лет, Сергей, 14 лет, Андрей, 10 лет, Максим, 10 лет, Андрей, 8 лет, и Геннадий, 5 лет, Виктория, 15 лет, Алена, 12 лет, и Милана, 11 лет. Иван и Милана — кровные дети пары.

На фото — семья в полном составе предоставлено Анастасией Надворной Поделиться Поделиться







В январе 2014 года Надворные впервые задумались об усыновлении. Александр случайно услышал на работе о детях с заболеваниями, которые оказались на грани выживания, и не смог пройти мимо — в тот же день пара поехала знакомиться с ребятами.

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— Брали деток, которые нуждались в заботе. С нашими детками знакомились другие люди до нас, но что-то не получилось. У меня старший кровный ребенок — инвалид, я знаю, как им необходимо дополнительное внимание, была к этому готова, — рассказывает приемная мама. — Знакомство проходило в кабинете директора детского дома, мы туда приехали по направлению из министерства. Чувства были смешанными: было и желание забрать их сразу, был страх — у детей много сочетанных заболеваний, мы понимали, что берем на себя огромную ответственность.

Когда детей стало больше, Александр принял решение тоже оставить работу и помогать Анастасии с детьми по дому Артем Поляков Поделиться Поделиться







— Он любит свою работу, но мне было сложно совмещать всё. Саша решил, что ему лучше помогать дома с детьми, чтобы дети видели не только вечно уставшую маму, а у меня была возможность уделять время себе. В первый год вообще было много бумаг, постоянно возили детей на обследования в краевую больницу, потом всё вошло в колею и стало легче, — вспоминает женщина.



До того как попасть в семью Надворных, дети (первые четверо — 2 брата и 2 сестры) жили в маленьком доме барачного типа с мамой, которая периодически уходила в сильнейшие запои. Они стояли на учете, социальные службы пытались наладить их жизнь, но для этого необходимо было желание их кровной мамы. — Они часто недоедали, Лена (их мама) не считала нужным заниматься их образованием и развитием. Но она их мама, а для каждого ребенка мама, какая бы она ни была, самая любимая и родная. Другой жизни тогда они не знали, и это было для них нормой. Их выдернули из комфортной среды, забрали от мамы. Естественно, они боялись и считали всех виноватыми в своих неприятностях. Они были, как волчата, и захотелось их обнять, показать, что мир не против них и не все плохие, — рассказывает Анастасия.

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— Диагнозы у детей разные, в основном психиатрия — умственная отсталость разной степени. Я не могу сказать, что кто-то тяжелее, кто-то легче. В разные моменты по-разному. Скажу по-другому: у кого есть обострение заболеваний в данный момент, тот и нуждается в большем внимании. Один ребенок — колясочник, очень надеемся, что в будущем пойдет. Старшие (Ваня, Вика, Сергей, Максим, Алена и Милана) смогут жить отдельно, самостоятельно. А вот солнечные дети (синдром Дауна) — будем рады, если они научатся бытовому самообслуживанию, — говорит Настя о своей семье.

Анастасия привлекает детей к работе по дому и учит не делить обязанности на мужские и женские предоставлено Анастасией Надворной Поделиться Поделиться







— Солнечные детки, скорее всего, останутся с нами и после совершеннолетия, я не смогу отправить ребенка куда-то и забыть, а ведь если я не родственник, скорее всего, посещать их не разрешат, поэтому они будут с нами, — делится она планами.

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Про сложности приемного родительства Анастасия говорит, что теория и практика преемства сильно отличаются. Самое тяжелое время для семьи Надворных было, когда они взяли первых четырех детей.

Оказывается, подготовиться заранее к нюансам усыновления возможно далеко не всегда Артем Поляков Поделиться Поделиться







— По теории первые 3–6 месяцев будет «цветочно-конфетный» период с романтикой со всех сторон, а у нас сразу начался период отстаивания своей правоты в агрессивной форме, нам понравиться у них желания не было. Согласно теории, дети показывают себя с лучшей стороны, у нас этого не было. Второй момент: мы настаивали на приеме пищи за столом в столовой, а им хотелось в кровати, и они тянули еду в кровать, прятали под подушки, матрасы, а потом она там просто пропадала, — вспоминает многодетная мама.

Как устроен быт большой семьи

Утро у Надворных начинается в 07:30: все просыпаются, занимаются утренними процедурами, Анастасия готовит завтрак, часто присоединяются девчонки, старшие мальчишки могут убрать и разобрать посудомойку, дальше все вместе накрывают на стол и завтракают.

Приемная мама объясняет, что дети-инвалиды нуждаются в тактильном контакте с родителем предоставлено Анастасией Надворной Поделиться Поделиться







— Во время завтрака решаем, что бы хотелось на обед, ужин. Обычно с помощью детей готовим еду до обеда, если остается время — занимаемся каждый своим. Дети, как и все подростки, любят посидеть в игрушках, в телефоне, но при этом они помогают по дому и с младшими. Ближе к вечеру дети выходят все вместе поиграть на площадке во дворе или купаются в бассейне. Мальчишки любят побегать с мячом, девчонки — посидеть на качелях или поиграть в бадминтон. Вечером решаем, что хотим на завтрак, и от этого зависит, когда я готовлю — с вечера или утром. В 21 час мы обычно начинаем собираться ко сну, — описывает женщина.

Так выглядит обычная прогулка предоставлено Анастасией Надворной Поделиться Поделиться







У Анастасии с супругом день заканчивается позже — им еще предстоит вечерняя уборка в столовой и на кухне. В течение дня посудомойка в семье Надворных работает почти непрерывно — обычно они запускают ее 3 раза, также в семье каждый вечер работают две стиральные машины.

— У нас есть няня для младших детей. Всю остальную работу по дому и во дворе мы делаем вместе с детьми. Очень много времени уходит на оформление разнообразных бумажек и посещение больниц, — говорит приемная мама.

Анастасия говорит, что их быт отличается от обычной семьи только объемами приготовляемой пищи. — У нас в комнате по двое, а в одной комнате — трое. Они боятся по одному в комнате спать, да и так надежнее: брат или сестра позовут, если другому стало плохо ночью, были такие ситуации. Но если у кого-то есть потребность уединиться, остальные относятся к этому с пониманием, — рассказывает женщина. Сколько нужно денег и какая зарплата у приемных родителей Надворная говорит, что средств на содержание большой семьи нужно много, но благодаря государственной поддержке им на всё хватает. — У нас дети-инвалиды — папа оформлен по уходу за ними, там хорошая выплата, моя зарплата как приемного родителя, есть еще выплаты на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, и, конечно, пенсия, — делится она.

Бюджет такой семьи — около 200 000 тысяч рублей в месяц Артем Поляков Поделиться Поделиться







По словам Анастасии, пособие на ребенка в Краснодарском крае старше 7 лет — около 13 700 , до 7 лет — примерно 10 000 . Дети получают еще пенсии — это больше 14 000 рублей, из этих сумм складывается бюджет семьи.



— Доход — это, конечно, хорошо, но на этих деток и расход немалый. У нас они посещают бассейн с тренером — одно занятие 550 рублей, 2–3 раза в неделю, реабилитолог — одно занятие 800 рублей, нужно 20 занятий, потом 1–2 месяца перерыв, в перерыв возим на массаж: 700 рублей — 1 занятие, к этому еще логопеды, лепка и т. д . Надо учитывать все нюансы, — говорит приемная мама.

Анастасия слышала о мнении, что детей-инвалидов берут семьи с небольшим достатком, чтобы за их счет поднять свой уровень жизни.

Работа приемного родителя хорошо оплачивается, но морально с такими детьми выдержит не каждый Артем Поляков Поделиться Поделиться







— Думаю, эти люди вообще не понимают, о чем рассуждают. Если детей не любить, то очень тяжело находиться с ними 24/7, а часто за такими детьми нужна особая забота и уход, у нас няни не выдерживают — уходят, им тяжело морально. Надо же не просто существовать рядом, а обязательный тактильный и эмоциональный контакт. Без души, только из меркантильных интересов, это невозможно. Мы своих детей много обнимаем, целуем, возим к специалистам, — объясняет она.

Время для себя

Приемная мама говорит, что ей скучно проводить время без мужа и детей Артем Поляков Поделиться Поделиться







Несмотря на количество забот, женщина находит возможность 3 раза в неделю ходить в зал, любит гулять по городу, ходит на массаж и маникюр.

— Даже если я устала или чем-то сильно расстроена, мне всегда помогает обнять своих детей, а еще мне поднимут настроение улыбки моих детей, — делится она. В этом году Анастасия стала победительницей благотворительной программы «РеФорма» — в ней уникальные мамы учатся находить время на себя и вести здоровый образ жизни. Сейчас снова открыт набор в «РеФорму», на этот раз в Санкт-Петербурге, Казани, Перми и Ростове-на-Дону. В программе могут принять участие многодетные, приемные и воспитывающие особых детей мамы. Еще истории о необычных и многодетных семьях «Надо выйти из комнаты и выдохнуть»: как живет семья с 7 подростками — их мама рассказала, как не потерять себя. Известная мама родила 9-го ребенка в элитном роддоме и сравнила его с государственными (роды стоили 140 тысяч). «Путин, защити»: банк выгоняет на улицу многодетную семью из-за 40 тысяч долга.