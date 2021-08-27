Фонд кино поддержит пять фильмов. Даниле Козловскому не повезло

«Вызов» от «Старт Студио» и продюсеров Константина Эрнста, Клима Шипенко и Сергея Титинкова на весеннем питчинге претендовал на получение 400 миллионов рублей. Главную роль в первой киноработе, которую снимут в космосе, исполнит Юлия Пересильд. На орбиту она отправится уже в октябре.

Фонд кино поддержит пять картин, которые снимают компании не из числа лидеров отечественного производства. Господдержку, согласно списку на официальном сайте , получат как первый российский фильм на МКС, так и работы более «приземлённые».

Поддержку получила драма «Воздух» Алексея Германа-младшего и «Метрафильмса» и картина о Сирии «Пальмира» Алексея Учителя и студии «Рок». Помимо этого в листе «победителей» указаны фильм о фронтовых операторах «Первый Оскар», представленный компанией «Новые люди» и режиссёром Сергеем Мокрицким, и анимационная «Формула воды» от «Союзмультфильма».



«В пролёте» тем временем остались сразу два «космических» кинопроекта: картина о первой стыковке двух пилотируемых космических кораблей «Случай на "Союзе-5"» от «КиноЮГа» и режиссёра Владимира Потапова, а также триллер «Сигналы» от QS Films. Аудиторию планировалось развлечь фантазией о том, как инопланетяне начинают вторжение на Землю, выйдя на связь с астрофизиком.



Не получил поддержки и проект Данилы Козловского «Тру рашн романс», в котором он собирался «схлестнуть несколько произведений золотого периода русской литературы и с помощью их характеров, тем, конфликтов и героев рассказать собственную уникальную историю».



24 августа в Сети появился трейлер драмы «Дело» Алексея Германа-младшего, которую он снял в Репино, ожидая возобновления работы над «Воздухом». Против главного героя фильма — профессора вуза — фабрикуют дело, когда тот решает доказать, что мэр провинциального городка — вор.

