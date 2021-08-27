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Фонд кино поддержит пять фильмов. Даниле Козловскому не повезло

Фонд кино поддержит пять картин, которые снимают компании не из числа лидеров отечественного производства. Господдержку, согласно списку на официальном сайте, получат как первый российский фильм на МКС, так и работы более «приземлённые».

«Вызов» от «Старт Студио» и продюсеров Константина Эрнста, Клима Шипенко и Сергея Титинкова на весеннем питчинге претендовал на получение 400 миллионов рублей. Главную роль в первой киноработе, которую снимут в космосе, исполнит Юлия Пересильд. На орбиту она отправится уже в октябре.

Поддержку получила драма «Воздух» Алексея Германа-младшего и «Метрафильмса» и картина о Сирии «Пальмира» Алексея Учителя и студии «Рок». Помимо этого в листе «победителей» указаны фильм о фронтовых операторах «Первый Оскар», представленный компанией «Новые люди» и режиссёром Сергеем Мокрицким, и анимационная «Формула воды» от «Союзмультфильма».

«В пролёте» тем временем остались сразу два «космических» кинопроекта: картина о первой стыковке двух пилотируемых космических кораблей «Случай на "Союзе-5"» от «КиноЮГа» и режиссёра Владимира Потапова, а также триллер «Сигналы» от QS Films. Аудиторию планировалось развлечь фантазией о том, как инопланетяне начинают вторжение на Землю, выйдя на связь с астрофизиком.

Не получил поддержки и проект Данилы Козловского «Тру рашн романс», в котором он собирался «схлестнуть несколько произведений золотого периода русской литературы и с помощью их характеров, тем, конфликтов и героев рассказать собственную уникальную историю».

24 августа в Сети появился трейлер драмы «Дело» Алексея Германа-младшего, которую он снял в Репино, ожидая возобновления работы над «Воздухом». Против главного героя фильма — профессора вуза — фабрикуют дело, когда тот решает доказать, что мэр провинциального городка — вор.

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Комментарии (3)

VF812
Два трутня Учитель и Герман при бабосах.
lamer
Не понял, Данилку Филя разлюбил? Вот прям так сразу неудачи пошли.
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