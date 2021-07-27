Тру рашн космос. О чём будет первый российский фильм на орбите и новая лента Козловского

Каким будет первый отечественный фильм, снятый частично в космосе, и над чем еще планируют работать российские режиссёры в ближайшее время, стало известно на очной защите проектов перед экспертным советом Фонда кино 27 июля.

Как рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, сюжет космической ленты «Вызов» уже определён. Главная героиня по имени Женя — знаменитый кардиохирург, которая всё своё время посвящает работе. Когда оказывается, что российский космонавт Иванов не сможет вернуться на Землю без операции на сердце, именно Женю отправляют спасать его.



«Я и оператор, и фокус-пулер (ассистент оператора, настраивающий фокус. — Прим. ред.), и художник-постановщик, и гример…», — обозначил свою роль в проекте режиссёр Клим Шипенко. Как пишет «Российская газета», Шипенко похудел на 15 килограммов. Тренировки перед полётом, который запланирован на 5 октября, он проходит вместе с исполнительницей главной роли Юлией Пересильд. Отмечается, что ещё до старта космического корабля, в сентябре, на «Первом канале» начнут показывать шоу о том, как для «Вызова» отбирали исполнителей главных ролей.

Как отметил Константин Эрнст, космический фильм будет драматическим. При этом перед лентой поставлена цель «подтвердить лидерство России в космической сфере».

«Вызовом» космические амбиции российских режиссёров не ограничились. Компания «Кью Эс Филмс» заявила о планах снять картину «Сигналы». По сюжету, главный герой — советский астрофизик Аксенов — регистрирует и расшифровывает странные сигналы из космоса. Он становится носителем уникальных знаний, но внезапно теряет человеческий облик.



Среди заявок на питчинге — «Случай на «Союзе-5». Производитель «КиноЮг» собирается снять историю о полетах в космос в 1969 году и операции спасения одной из провалившихся экспедиций.

Впрочем, на защите проектов Фонда кино речь шла и о более приземлённых сюжетах. Так, стало известно, что драма «Пальмира» о сапёрах, служащих в Сирии, должна выйти в прокат 23 февраля 2022 года. Прообразом сюжета стали рассказы о разминировании города перед выступлением там оркестра под управлением Валерия Гергиева в 2016 году. Режиссёр — Андрей Кравчук, сценарист — Ариф Алиев.

Во время защиты кинопроектов имя Данилы Козловского прозвучало несколько раз. Актёр снимается в фильме «Метрафильмса» «Один в океане», основанном на реальной истории океанографа Славы Курилова, вплавь сбежавшего из Союза.

Одновременно с этим Козловский, как пишет ТАСС, готовит собственную картину «Тру рашн романс». В ней он планирует «схлестнуть несколько произведений золотого периода русской литературы, и с помощью их характеров, тем, конфликтов и героев рассказать собственную уникальную историю».

