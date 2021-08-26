Фермер из Австралии по имени Бен Джексон сделал рисунок в форме огромного сердца на поле. В этом ему помогли овцы, которые встали друг за другом в нужном порядке.



Как сообщил The Guardian 25 августа, таким способом Джексон решил почтить память своей тети, к которой не смог прилететь на похороны из-за ковид-ограничений. Женщина боролась с раком в течение двух лет.