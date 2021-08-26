Фермер из Австралии по имени Бен Джексон сделал рисунок в форме огромного сердца на поле. В этом ему помогли овцы, которые встали друг за другом в нужном порядке.
Как сообщил The Guardian 25 августа, таким способом Джексон решил почтить память своей тети, к которой не смог прилететь на похороны из-за ковид-ограничений. Женщина боролась с раком в течение двух лет.
Автор: Guardian News/YouTube
По словам фермера, идея сделать сердце появилась у него в тот момент, когда он кормил своих овец. Для того, чтобы сделать рисунок, Джексону потребовалось три или четыре попытки.
«В первый раз, когда я попробовал, фигура напоминала дерьмовый смайлик. Хотя у моей тети Деб было хорошее чувство юмора, это было не совсем то, к чему я стремился», — сказал Джексон.
С помощью дрона «художник» заснял итоговую работу на видео и отправил семье к похоронам. В Брисбене, где проходила прощальная церемония, ролик спроецировали на мост.