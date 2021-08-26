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Фермер из Австралии «нарисовал» сердце из овец, чтобы почтить память умершей тети

Фермер из Австралии по имени Бен Джексон сделал рисунок в форме огромного сердца на поле. В этом ему помогли овцы, которые встали друг за другом в нужном порядке.

Как сообщил The Guardian 25 августа, таким способом Джексон решил почтить память своей тети, к которой не смог прилететь на похороны из-за ковид-ограничений. Женщина боролась с раком в течение двух лет.

Автор: Guardian News/YouTube

По словам фермера, идея сделать сердце появилась у него в тот момент, когда он кормил своих овец. Для того, чтобы сделать рисунок, Джексону потребовалось три или четыре попытки.

«В первый раз, когда я попробовал, фигура напоминала дерьмовый смайлик. Хотя у моей тети Деб было хорошее чувство юмора, это было не совсем то, к чему я стремился», — сказал Джексон.

С помощью дрона «художник» заснял итоговую работу на видео и отправил семье к похоронам. В Брисбене, где проходила прощальная церемония, ролик спроецировали на мост.

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Комментарии (3)

Свободу Лёхе!
На видео видно, что там что-то насыпано для овец.., - хороший пример, как можно управлять большими массами юнитов, в данном случае - овцами, в нашем случае.. - людьми перед псевдо-выборами! )
266206839
а у нас дрону без регистрации полёт будет запрещён, владельца тут же свинтит какое-нить ведомство....
hal9000
Фига у него сколько овец..это богатый фермер..и дрон вроде качественную картинку выдает..сейчас нормальный дрон от 100 тыщ..у него наверно и пакап нормальный есть там тойта тундра или от
форда какой нить раптор...единственное непонятна местность..там овцам есть нечего..че они там пасутся??
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