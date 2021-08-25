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Российские чиновники могут сохранить иностранное гражданство, если разрешит президент или комиссия

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает гражданам страны поступать на государственную и муниципальную службу даже при наличии другого гражданства, если отказаться от иностранного подданства невозможно. Текст указа опубликован 25 августа на официальном портале правовой информации.

«Установить, что гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную и муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне», — гласит текст президентского указа.

Чиновник с непрекращённым иностранным гражданством также «может продолжить проходить службу на замещаемой им должности».

Решение о невозможности прекращения гражданства иностранного государства по не зависящим от гражданина причинам «устанавливается решением президента Российской Федерации» либо решением президентской комиссии по вопросам гражданства.

МИД РФ должен будет регулярно мониторить информацию о правилах прекращения подданства иностранных государств.

с сайта publication.pravo.gov.ru
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Отчитаться об иностранцах, которые хотят продолжать работать в органах госвласти, руководители государственных и муниципальных органов должны до 15 ноября 2021 года. При этом чиновники с иностранным гражданством, от которого невозможно отказаться, должны в письменном виде дать пояснения «об обстоятельствах приобретения гражданства иностранного государства», принятых «мерах по его прекращению и причинах, по которым оно не прекращено».

Объяснительную нужно подкреплять документами, которые смогут подтвердить «факты, приводимые в пояснениях».

В ходе конституционной реформы Владимира Путина 2020 года в текст основного закона страны был внесён запрет на иностранное гражданство и подданство для чиновников всех уровней. Вместе с тем был введён конституционный запрет на владение активами за рубежом, исключая недвижимость, что на стадии обсуждения поправок к Конституции комментировал в интервью «Фонтанке» один из их соавторов, сенатор Андрей Клишас.

с сайта publication.pravo.gov.ru

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Комментарии (15)

RobRoy
Ну, слов цензурных нет!
Наталья Иванова
-Моня, я таки попал на госслужбу! Я им сказал, что не могу по своей воле отказаться от гражданства Израиля!
- А они что?...
- Ты не представляешь, но они поверили !!!
266094585
У нас нельзя, но все же можно. Знакомо, проходили.
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