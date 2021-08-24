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Смольный не увидел оснований предоставлять жилье обитателям частично обрушившейся дачи Кривдиной без очереди

Власти Петербурга не увидели оснований, чтобы во внеочередном порядке предоставить жилье обитателям полуразрушенной дачи Кривдиной в Сестрорецке. Это следует из ответа жилищного комитета, который 24 августа получили жильцы.

«Занимаемое вашей семьей жилое помещение непригодным для проживания и не подлежащим ремонту или реконструкции в установленном... порядке не признано. Многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции не признан», — говорится в ответе Смольного.

В документе указано, что на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях обитателей поставили еще в 1983 году. Здание принадлежит ООО «Норд Отель», и в ответе уточняется, что обязанность по обеспечению жилой площадью лежит на собственнике.

«Никакие документы не поступали. В данном случае, поскольку собственником является «Норд Отель», он должен быть инициатором признания или непризнания дома аварийным. Если бы он хотел, чтобы дом признали аварийным, он должен был направить соответствующий пакет документов в городскую межведомственную комиссию... Поскольку никаких действий со стороны собственника предпринято не было, то дом и не признавался аварийным», — прокомментировали «Фонтанке» в жилищном комитете.

Сами жильцы предполагают, что неаварийным дом признали по ошибке, однако ответить на вопрос о дальнейших действиях затруднились.

«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как живет несколько поколений петербуржцев в разрушающемся «доме с привидениями». В июле башня здания, которое является федеральным памятником, обрушилась. Компания обещала предоставить жильцам две квартиры. Ожидать этот момент семье предстоит в трехкомнатной квартире в маневренном фонде, документ о предоставлении которой в администрации Курортного района им выдали 24 августа.

В августе стало известно, что по итогам проверки прокуратуры Курортного района было возбуждено уголовное дело о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия. Ранее прибывший на место комитет по охране памятников подал заявление в полицию.

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Комментарии (10)

266115380
Ахаха! Пытаются побыстрее получить от государства хату, потому что после получения обещанных двух однушек от Норд-отеля их из гос. очереди выкинут.
Всё что нужно знать об этих "жильцах". Смольный вполне правильно их в пешее эротическое посылает.
Serj_
Наверное я сейчас напишу не очень хороший комментарий, но я как большой поклонник советского кино, кто в теме понимает, что ничего подобного ни до ни после не было, вспомнил один фильм - МАЙОР "ВИХРЬ", где была процитирована речь Гитлера о том, что уничтожение культурно исторических объектов является основной задачей в борьбе в самоидентификацией местного населения. И вот сейчас, мне иногда кажется, что эта задача продолжает выполняться некоторыми нашими чиновниками и бизнесменами.
Милая +
Башенка обрушилась, а протекающий деревянный дом-памятник, по мнению чиновников, живее всех живых. Жалко и памятник, и жильцов.
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