Смольный не увидел оснований предоставлять жилье обитателям частично обрушившейся дачи Кривдиной без очереди

«Занимаемое вашей семьей жилое помещение непригодным для проживания и не подлежащим ремонту или реконструкции в установленном... порядке не признано. Многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции не признан», — говорится в ответе Смольного.

В документе указано, что на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях обитателей поставили еще в 1983 году. Здание принадлежит ООО «Норд Отель», и в ответе уточняется, что обязанность по обеспечению жилой площадью лежит на собственнике.

«Никакие документы не поступали. В данном случае, поскольку собственником является «Норд Отель», он должен быть инициатором признания или непризнания дома аварийным. Если бы он хотел, чтобы дом признали аварийным, он должен был направить соответствующий пакет документов в городскую межведомственную комиссию... Поскольку никаких действий со стороны собственника предпринято не было, то дом и не признавался аварийным», — прокомментировали «Фонтанке» в жилищном комитете. Сами жильцы предполагают, что неаварийным дом признали по ошибке, однако ответить на вопрос о дальнейших действиях затруднились. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как живет несколько поколений петербуржцев в разрушающемся «доме с привидениями». В июле башня здания, которое является федеральным памятником, обрушилась. Компания обещала предоставить жильцам две квартиры. Ожидать этот момент семье предстоит в трехкомнатной квартире в маневренном фонде, документ о предоставлении которой в администрации Курортного района им выдали 24 августа.