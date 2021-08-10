Жильцам дачи Кривдиной подарят две квартиры. Ждать свою собственность они будут в маневренном фонде

Согласно соглашению, которое собственник объекта культурного наследия ООО «Норд Отель» предоставил семье, он обязуется до 31 декабря приобрести две квартиры не менее 65 кв. м и на безвозмездной основе передать их в собственность Павловым.

«В соглашении сказано, что квартиры будут на территории Петербурга, хотя мы обсуждали, что они будут именно в Курортном районе. Будем требовать, чтобы эту формулировку добавили. В целом мы рассчитывали на большее. Нас устроили бы три квартиры, но что поделать», — сказала Ольга Павлова.

Также организация обязуется временно предоставить семье однушку в Сестрорецке, пока те не получат в собственность две другие. Проживать они там также будут на безвозмездной основе, счета за коммуналку оплатит «Норд Отель». Администрации Курортного района, как подтвердили там «Фонтанке», о поступившем предложении Павловым известно. Там добавили, что дополнительно семье предоставят трехкомнатную квартиру из маневренного фонда, куда она сможет переехать с аварийной дачи. «Мы им [предложением] воспользуемся. Туда пока переедут дочки с внучками, а мы с мужем — в однушку от «Норд Отеля». Единственное, что нас не устраивает, что третьей стороной в соглашении не является администрация. Опасаемся, что с дачи мы уедем, а квартир нам не дадут», — сказала Павлова. Однако администрация не может участвовать в соглашении, поскольку предлагаемые квартиры не является госсобственностью, уточнили в районе. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что из-за обрушения башни дачи Кривдиной районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследования).