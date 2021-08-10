Жильцам дачи Кривдиной подарят две квартиры. Ждать свою собственность они будут в маневренном фонде

Согласно соглашению, которое собственник объекта культурного наследия ООО «Норд Отель» предоставил семье, он обязуется до 31 декабря приобрести две квартиры не менее 65 кв. м и на безвозмездной основе передать их в собственность Павловым.
«В соглашении сказано, что квартиры будут на территории Петербурга, хотя мы обсуждали, что они будут именно в Курортном районе. Будем требовать, чтобы эту формулировку добавили. В целом мы рассчитывали на большее. Нас устроили бы три квартиры, но что поделать», — сказала Ольга Павлова.
Также организация обязуется временно предоставить семье однушку в Сестрорецке, пока те не получат в собственность две другие. Проживать они там также будут на безвозмездной основе, счета за коммуналку оплатит «Норд Отель».
Администрации Курортного района, как подтвердили там «Фонтанке», о поступившем предложении Павловым известно. Там добавили, что дополнительно семье предоставят трехкомнатную квартиру из маневренного фонда, куда она сможет переехать с аварийной дачи.
«Мы им [предложением] воспользуемся. Туда пока переедут дочки с внучками, а мы с мужем — в однушку от «Норд Отеля». Единственное, что нас не устраивает, что третьей стороной в соглашении не является администрация. Опасаемся, что с дачи мы уедем, а квартир нам не дадут», — сказала Павлова. Однако администрация не может участвовать в соглашении, поскольку предлагаемые квартиры не является госсобственностью, уточнили в районе.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что из-за обрушения башни дачи Кривдиной районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследования).
Еще до инцидента, как рассказывала «Фонтанке» гендиректор «Норд Отеля» Екатерина Гутнер, семье из шести человек организация предлагала в собственность однокомнатную квартиру. В администрации это называли «лучшим выходом». При этом сам город предоставить жилье Павловым не может, так как аварийное здание ему не принадлежит, а семьи просто нет в учете «переселенцев». Павловы настаивали на трех однокомнатных квартирах, и в итоге организация изменила предложение на аренду с нулевой ставкой. Навстречу семье пошли только после обрушения части дома.
При этом Павловы с 1983 года стоят на очереди на получение квартиры. В настоящий момент они 184-е. К слову, две подаренные квартиры не аннулируют их возможность получить еще и жилье от города.