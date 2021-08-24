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Опрос: Истинно петербургская кухня — что это такое?

Поесть в Петербурге любят, а делать это с удовольствием — умеют. Не зря многие туристы приезжают в город не только за утолением культурного голода, но и голода обыкновенного. Количество ресторанов, кафе и баров, предлагающих аутентичные блюда, с каждым годом растет, а вопрос: «Кухню какой страны вы предпочитаете в это время суток?» может быть воспринят с максимальной серьезностью. В Путеводителе «(От)личный Петербург» можно найти и списки городских достопримечательностей, и интересные гастрономические локации.

Фото: Александр Казаков/«Коммерсантъ»
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«Фонтанка» продолжает рассказ о «Петербурге глазами петербуржцев» — в рамках нашего нового проекта «(От)личный Петербург». С помощью экспертов мы составили гид по новой туристической географии нашего города. Туристы и горожане найдут здесь необычные достопримечательности, а известные увидят с новых ракурсов. На страницах проекта мы рассказали вам о том, какие видовые точки, здания, дворы, события и праздники выбрали эксперты, и предложили проголосовать за понравившиеся варианты или предложить свои.

Несмотря на то что город может легко похвастаться разнообразием для гурманов, есть не так много местных специалитетов, которые прочно связаны именно с городом на Неве. Обычно можно встретить топ-5 таких блюд, но «Фонтанка» изучила нравы и пристрастия и предлагает читателям проголосовать за десяток самых петербургских/ленинградских блюд. Некоторые могут посчитать, что то или иное блюдо им незнакомо или вовсе не относится к категории городской кулинарной достопримечательности, — просто не отдавайте за него свой голос. Выбрать же можно сразу несколько вариантов.

Выбираем петербургское меню

Фото: Александр Казаков/«Коммерсантъ»

Путеводитель «(От)личный Петербург» — это проект «Фонтанки.ру», сайт, на котором собраны любимые места петербуржцев — те, что чаще всего пока не входят в официальные гиды по городу и классические маршруты, но куда сами горожане ходят «для души» после работы, в выходные, в качестве культурного досуга. Те места, которыми местные жители гордятся, и те, которые раскроют душу города в ее живом, современном «звучании».

На странице — почти полтора десятка разделов: вы найдете здания с интересными судьбами, небольшие частные музеи, в том числе те, которые петербуржцы открывали в своих квартирах. Непременно узнаете, где есть самые необычные дворы, а где самые красивые видовые точки. Ну и, конечно, найдете множество идей, где провести вечер, когда музеи уже закрыты, ведь в Петербурге огромное количество общественных пространств на любую аудиторию — для молодежи, семей и даже технических гиков.

Петербуржцам «Фонтанка» предлагает заходить на страницу проекта и голосовать за свои любимые варианты. А туристам — готовиться к поездке, открывая город с нашим неформальным путеводителем, где есть всё: легендарный ленинградский общепит, авторские рестораны, развлечения для детей, интересные объекты за пределами центра и, конечно, экскурсии. Голосование уже идет на страницах «Фонтанки» по разделам: здания, дворы, музеи, события и праздники, видовые точки, концептуальные и исторические отели, общественные пространства.

Ваш выбор поможет другим пользователям по числу отзывов оценить, какие места интересны наибольшему количеству посетителей, а нам — наградить лучших (в тех номинациях, где это возможно). Обратите внимание: в каждой номинации есть возможность добавить свой вариант.

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Комментарии (6)

261847251
Помимо предложенных вариантов, у меня ленинградская кухня ещё ассоциируется с унылой похлёбкой: куриный бульон + рис + кусочек курицы.

В нескольких семьях коренных ленинградцев такое встречал.
hedgehog_
шаурмячные и кебабистые на каждом углу. непонятно кто в них жрет. но они везде. значит это современная питерская жратва
Михаил Петров-Водкин
Пироги с повидлой или рыбьими костями и фаршем. 5 коп/шт.
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