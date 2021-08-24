«Фонтанка» продолжает рассказ о «Петербурге глазами петербуржцев» — в рамках нашего нового проекта «(От)личный Петербург». С помощью экспертов мы составили гид по новой туристической географии нашего города. Туристы и горожане найдут здесь необычные достопримечательности, а известные увидят с новых ракурсов. На страницах проекта мы рассказали вам о том, какие видовые точки, здания, дворы, события и праздники выбрали эксперты, и предложили проголосовать за понравившиеся варианты или предложить свои.
Несмотря на то что город может легко похвастаться разнообразием для гурманов, есть не так много местных специалитетов, которые прочно связаны именно с городом на Неве. Обычно можно встретить топ-5 таких блюд, но «Фонтанка» изучила нравы и пристрастия и предлагает читателям проголосовать за десяток самых петербургских/ленинградских блюд. Некоторые могут посчитать, что то или иное блюдо им незнакомо или вовсе не относится к категории городской кулинарной достопримечательности, — просто не отдавайте за него свой голос. Выбрать же можно сразу несколько вариантов.