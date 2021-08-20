Регулятор США одобрил идею NASDAQ обязать компании включать женщин и представителей меньшинств в состав руководства

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила изменения правил листинга компаний на бирже NASDAQ, обязывающие эмитентом соблюдать «правила разнообразия» при формировании советов директоров. Фирмы, которые не сделают этого, больше не смогут торговаться на бирже.



По новым правилам в советах директоров компаний должна быть как минимум одна женщина и один представитель недостаточно представленных групп или ЛГБТ+. Если эмитент не выполнил это, NASDAQ даст ему 45 дней, чтобы направить план по восстановлению разнообразия. После его рассмотрения биржа имеет право дать фирме 180 дней на его исполнение.