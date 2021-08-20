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Регулятор США одобрил идею NASDAQ обязать компании включать женщин и представителей меньшинств в состав руководства

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила изменения правил листинга компаний на бирже NASDAQ, обязывающие эмитентом соблюдать «правила разнообразия» при формировании советов директоров. Фирмы, которые не сделают этого, больше не смогут торговаться на бирже.

По новым правилам в советах директоров компаний должна быть как минимум одна женщина и один представитель недостаточно представленных групп или ЛГБТ+. Если эмитент не выполнил это, NASDAQ даст ему 45 дней, чтобы направить план по восстановлению разнообразия. После его рассмотрения биржа имеет право дать фирме 180 дней на его исполнение.

Если компания не пришлет план или не выполнит требования по разнообразию, биржа выпустит в отношении нее решение о делистинге. Оспорить его можно будет в суде.

NASDAQ специализируется на акциях высокотехнологичных компаний. С предложением обязать эмитентов следить за разнообразием среди руководства, она выступила в декабре 2020 года. Тогда сообщалось, что иностранные компании правило затронет частично.

Среди российских фирм на американской бирже торгуются HeadHunter, «Яндекс», Ozon, Qiwi, Veon (владелец сотового оператора «Билайн»), МТС и «Мечел». У большинства из них в советах директоров есть как минимум одна женщина.

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Комментарии (9)

igoruha
Социалистические Штаты Америки, Леонид Ильич Байден
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Да, придется находить свадебных генералов. Как в свое время вьетнамского, монгольского и прочих "социалистических" космонавтов для советских космических полетов. Интересны чувства тех женщин и представителей меньшинств, которые знают, для чего их взяли на работу.
Dmitry_Vasiliev
Представляю курьёзы, типа объявление о приёме на работу: "Срочно требуются представители меньшинств для работы в совете директоров!" или даже кто-то из действующих руководителей компаний соврёт, что он гей, только чтобы снять претензии к несоблюдению требований :-)
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