Уведомление от 17 августа подписано начальником 6-го эксплуатационного района «Теплосети». Он сообщает вроде бы неплохую новость: плановый ремонт на ТЭЦ-17 (она же Выборгская) окончен. На этом позитив заканчивается: сама труба, которая идет по Минеральной улице и которую уместно было бы отремонтировать в то же самое время, осталась нетронутой. «Отключен подающий трубопровод, — пишет сотрудник. — Подача горячей воды будет осуществляться с обратного трубопровода без осуществления циркуляции по адресам»; в списке — более десятка корпусов Военно-медицинской академии на Боткинской улице и улице Академика Лебедева, а также два дома на Выборгской.
Ремонт не состоялся в связи с «нарушением охранной зоны кабельной сетью РЖД», сообщал начальник эксплуатационного района в начале недели. Соответственно, и подача горячей воды зависит от того, как быстро железнодорожники допустят ремонтников на объект.
«В ходе подготовки к отопительному сезону специалистами АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в усиленном режиме ведутся ремонтные работы на дефектах, выявленных при гидравлических испытаниях в Калининском и Выборгском районах», — рассказали в компании (недостатка в объектах нет: «Фонтанка» рассказывала о том, какие бездны открылись на Васильевском острове после того, как на сети дали нагрузку). — Специалистами предприятия обнаружен дефект на трубопроводе по адресу: улица Минеральная, 37. Поврежденный участок сети отключен. Работы осложнены наличием множества коммуникаций, находящихся в охранной зоне теплосети. В частности, в непосредственной близости от места устранения технологического нарушения располагаются силовые кабели, находящиеся под напряжением. Организация и выполнение ремонтных работ приостановлены из соображений безопасности».
Энергетики и транспортники в целом сидят друг у друга на головах: улица в разрезе — это слоеный торт, от нижнего коржа Водоканала до глазури электросетей. Где-то между ними зажаты тепломагистрали и газовые трубы. Это вещь неизбежная — в отличие, к примеру, от расположения в охранной зоне детских площадок или подвальных хостелов. Другое дело, что в идеале все участники оперативно договариваются и отключаются при необходимости, если у кого-то из них ремонт.
Судя по всему, уведомление о произошедшем на Минеральной возымело действие: по крайне мере, 20 августа «Теплосеть» рассказала, что представители РЖД «оперативно ответили и обеспечили отключение силовых кабелей для проведения безопасных ремонтных работ».
Это хорошая новость для железнодорожников, которых никто теперь не будет склонять в этой истории, но для энергетиков ничего не изменилось. По данным «Фонтанки», на участке остаются еще три кабеля, за укладку которых никто не взял на себя ответственность.
«Теплосеть» направила запросы в администрацию Калининского района и комитет имущественных отношений с целью установить владельцев. Без этого никто, разумеется, к трубам не полезет: «Ремонтные работы будут возобновлены, как только всеми собственниками смежных коммуникаций будет предоставлена возможность безопасно продолжить устранение последствий дефекта на сетях нашего предприятия».
В открытой системе теплоснабжения, которая относится к большей части Петербурга, есть решение. Аварийную трубу, которая подает воду в дом, действительно отключают; но энергетики запускают теплоноситель по обратной трубе, по которой в обычных условиях вода дом покидает и отправляется обратно котельную. Выглядит это так: горячая вода по «обратке» идет в дом, распределяется по системе и, пока не остыла, отапливает здание и льется из кранов. Ее показатели понижены по сравнению со штатной обстановкой, но дом не остывает. Если кризис затягивается, управляющая компания сливает уже остывшую воду из системы, и ее наполняют снова.
Слова о том, что циркуляция не светит дюжине зданий ВМедА, включая поликлинику на Боткинской, 21, в «Теплосети» объясняют просто: «В данный момент отсутствие горячего водоснабжения некоторых зданий обусловлено закрытой схемой теплоснабжения, в которой циркулирующая вода используется только для обогрева и не забирается из трубопровода для обеспечения горячего водоснабжения».
«Фонтанка» подробно описывала различие двух систем: в открытой горячая вода и для батарей, и для раковин поступает непосредственно с котельных; в закрытой — холодная вода приходит к дому в индивидуальный тепловой пункт, нагревается в теплообменнике от «отопительной» воды с котельной — и потом уходит в кран по внутренним сетям дома. Федеральный закон предписывает с 2022 года полностью отказаться от открытой, и он вызвал обоснованную тревогу в Петербурге, в котором под реформу попало бы 90% потребителей. Примечательно, что одним из аргументов «против» была как раз невозможность «подать горячее водоснабжение и тепло по резервной схеме». Федералы поняли, что закон обгоняет жизнь на годы, и пошли на попятную: разработали проект, который отменяет обязательный переход в 2022 году. Судя по всему, подвести черту под этим вопросом предстоит уже новому составу Госдумы.
Однако у любых соцобъектов, вне зависимости от системы, должны быть резервные источники горячего водоснабжения. «Фонтанка» связалась с пресс-секретарем ВМедА Ладой Кравцовой. На простой вопрос, есть ли в клинике горячая вода, ответ оказался составным. «Вы хотите, чтобы мы сейчас сходили и посмотрели, есть ли горячая вода? — ошарашенно спросила Кравцова. — Кому мы должны позвонить? При чем здесь пресс-служба? Позвоните в ЖЭК». Из этого можно лишь сделать вывод, что в пресс-службе с горячей водой все в порядке.
Учитывая, что в одном холодном потоке с ВМедА оказались жители Выборгской улицы, корреспондент решил от их имени обратиться в приемную клинического отдела и спросить, когда же всех включат. «Горячей воды у нас нет уже неделю в академии», — по-соседски ответили там и предложили поговорить с дежурным по ВМедА. На уточняющий вопрос «а как же вы там» последовало понятное любому: «Ну вот, греем».
Дежурный лейтенант подтвердил, что во всем здании нет горячей воды. Однако повторить это не соседу, а журналисту не решился, позвав к телефону старшего. Полковник Чепурненко, также представившийся дежурным, сообщил, что у него нет информации об отключении, сопроводив это сакраментальным: «Я не служба тыла». Однако заявил, что из кранов идет горячая вода, а резервные системы нагрева присутствуют. Вопрос — какие именно — отнес к категории «не по существу». Рубрику «я не знаю, с кем я разговариваю, я тоже могу представиться маршалом Жуковым» удалось закрыть довольно быстро, но конкретики не прибавилось. «Если кого-то что-то не устраивает, пусть они официально оформят это, а не играют за спиной персонала», — подытожил полковник.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»