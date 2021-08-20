«Теплосеть» направила запросы в администрацию Калининского района и комитет имущественных отношений с целью установить владельцев. Без этого никто, разумеется, к трубам не полезет: «Ремонтные работы будут возобновлены, как только всеми собственниками смежных коммуникаций будет предоставлена возможность безопасно продолжить устранение последствий дефекта на сетях нашего предприятия».



В открытой системе теплоснабжения, которая относится к большей части Петербурга, есть решение. Аварийную трубу, которая подает воду в дом, действительно отключают; но энергетики запускают теплоноситель по обратной трубе, по которой в обычных условиях вода дом покидает и отправляется обратно котельную. Выглядит это так: горячая вода по «обратке» идет в дом, распределяется по системе и, пока не остыла, отапливает здание и льется из кранов. Ее показатели понижены по сравнению со штатной обстановкой, но дом не остывает. Если кризис затягивается, управляющая компания сливает уже остывшую воду из системы, и ее наполняют снова.



Слова о том, что циркуляция не светит дюжине зданий ВМедА, включая поликлинику на Боткинской, 21, в «Теплосети» объясняют просто: «В данный момент отсутствие горячего водоснабжения некоторых зданий обусловлено закрытой схемой теплоснабжения, в которой циркулирующая вода используется только для обогрева и не забирается из трубопровода для обеспечения горячего водоснабжения».



«Фонтанка» подробно описывала различие двух систем: в открытой горячая вода и для батарей, и для раковин поступает непосредственно с котельных; в закрытой — холодная вода приходит к дому в индивидуальный тепловой пункт, нагревается в теплообменнике от «отопительной» воды с котельной — и потом уходит в кран по внутренним сетям дома. Федеральный закон предписывает с 2022 года полностью отказаться от открытой, и он вызвал обоснованную тревогу в Петербурге, в котором под реформу попало бы 90% потребителей. Примечательно, что одним из аргументов «против» была как раз невозможность «подать горячее водоснабжение и тепло по резервной схеме». Федералы поняли, что закон обгоняет жизнь на годы, и пошли на попятную: разработали проект, который отменяет обязательный переход в 2022 году. Судя по всему, подвести черту под этим вопросом предстоит уже новому составу Госдумы.



Однако у любых соцобъектов, вне зависимости от системы, должны быть резервные источники горячего водоснабжения. «Фонтанка» связалась с пресс-секретарем ВМедА Ладой Кравцовой. На простой вопрос, есть ли в клинике горячая вода, ответ оказался составным. «Вы хотите, чтобы мы сейчас сходили и посмотрели, есть ли горячая вода? — ошарашенно спросила Кравцова. — Кому мы должны позвонить? При чем здесь пресс-служба? Позвоните в ЖЭК». Из этого можно лишь сделать вывод, что в пресс-службе с горячей водой все в порядке.



Учитывая, что в одном холодном потоке с ВМедА оказались жители Выборгской улицы, корреспондент решил от их имени обратиться в приемную клинического отдела и спросить, когда же всех включат. «Горячей воды у нас нет уже неделю в академии», — по-соседски ответили там и предложили поговорить с дежурным по ВМедА. На уточняющий вопрос «а как же вы там» последовало понятное любому: «Ну вот, греем».



Дежурный лейтенант подтвердил, что во всем здании нет горячей воды. Однако повторить это не соседу, а журналисту не решился, позвав к телефону старшего. Полковник Чепурненко, также представившийся дежурным, сообщил, что у него нет информации об отключении, сопроводив это сакраментальным: «Я не служба тыла». Однако заявил, что из кранов идет горячая вода, а резервные системы нагрева присутствуют. Вопрос — какие именно — отнес к категории «не по существу». Рубрику «я не знаю, с кем я разговариваю, я тоже могу представиться маршалом Жуковым» удалось закрыть довольно быстро, но конкретики не прибавилось. «Если кого-то что-то не устраивает, пусть они официально оформят это, а не играют за спиной персонала», — подытожил полковник.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

