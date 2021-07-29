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Это провал. На Васильевском острове «Теплосеть» заставила Диму Билана заглянуть в бездну

На 3-й линии Васильевского острова испытания теплосетей изменили привычный местным ландшафт. Провал обещают заделать.

Фото кратера «Фонтанке» прислала читательница Надежда. На снимке видно, что с афиш на случившееся напряженно взирают артисты Дима Билан и Zivert.

Фото: Надежда Гранкина
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В «Теплосети Санкт-Петербурга» подтвердили, что 28 и 29 июля предприятие испытывает сети на плотность и прочность в Василеостровском районе. Температура теплоносителя не превышает 40 градусов. «В ходе диагностики специалистами было обнаружено технологическое нарушение с провалом грунта по адресу: 3-я линия В.О., дом 52, — сообщили в пресс-службе. — Аварийно-ремонтные службы обеспечили меры безопасности. На данный момент испытания продолжаются. По их окончании будут организованы ремонтные работы по указанному адресу с восстановлением благоустройства».

Это не первое последствие испытаний на Васильевском острове: импровизированное озеро из-за прорыва трубы образовалось на проспекте КИМа.

Фото: Надежда Гранкина

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Комментарии (1)

261409821
Вот объясните кто-нибудь: какой прок с этих испытаний, если с первыми же морозами опять трубы повсюду прорывает? такой способ осваивания средств, желание причинить людям неудобство или следование старой бесполезной инструкции, которую никто не желает отменить?
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