На 3-й линии Васильевского острова испытания теплосетей изменили привычный местным ландшафт. Провал обещают заделать.
Фото кратера «Фонтанке» прислала читательница Надежда. На снимке видно, что с афиш на случившееся напряженно взирают артисты Дима Билан и Zivert.
В «Теплосети Санкт-Петербурга» подтвердили, что 28 и 29 июля предприятие испытывает сети на плотность и прочность в Василеостровском районе. Температура теплоносителя не превышает 40 градусов. «В ходе диагностики специалистами было обнаружено технологическое нарушение с провалом грунта по адресу: 3-я линия В.О., дом 52, — сообщили в пресс-службе. — Аварийно-ремонтные службы обеспечили меры безопасности. На данный момент испытания продолжаются. По их окончании будут организованы ремонтные работы по указанному адресу с восстановлением благоустройства».
Это не первое последствие испытаний на Васильевском острове: импровизированное озеро из-за прорыва трубы образовалось на проспекте КИМа.