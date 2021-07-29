В Василеостровском районе Петербурга продолжаются гидравлические испытания. 29 июля давления не выдержала труба у дома 4 на проспекте КИМа.
«В ходе диагностики специалистами было обнаружено технологическое нарушение по адресу: проспект КИМа, дом 4. Температура теплоносителя не превышает 40 градусов.
На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, организуются ремонтные работы», — рассказали в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
В компании напомнили, что испытания являются обязательным мероприятием при подготовке сетей к новому отопительному сезону. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе испытаний, — это предотвращенные технологические нарушения в теплоснабжении города зимой.