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Во дворе на КИМа в Петербурге появилось озеро, но пропал асфальт

На Васильевском острове в Петербурге прорвало трубу

В Василеостровском районе Петербурга продолжаются гидравлические испытания. 29 июля давления не выдержала труба у дома 4 на проспекте КИМа.

«В ходе диагностики специалистами было обнаружено технологическое нарушение по адресу: проспект КИМа, дом 4. Температура теплоносителя не превышает 40 градусов.

Фото: Читатель «Фонтанки» Денис
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На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, организуются ремонтные работы», — рассказали в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В компании напомнили, что испытания являются обязательным мероприятием при подготовке сетей к новому отопительному сезону. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе испытаний, — это предотвращенные технологические нарушения в теплоснабжении города зимой.

Фото: Читатель «Фонтанки» Денис

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Комментарии (1)

Moscow_Men
Такие удивительные природные явления характерны для местностей, называемых в народе "культурная столица."
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