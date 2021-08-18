Приграничный регион Финляндии призывает власти признать сертификат о вакцинации «Спутником V»

Финляндия должна проявить инициативу и признать сертификат о вакцинации «Спутник V», чтобы вернуть российских туристов. Об этом заявил 18 августа председатель регионального правительства Южной Карелии.
«Паспорт вакцинации мог бы стать отличным инструментом. Думаю, Финляндия вполне могла бы проявить активность в этом вопросе и связаться с российской стороной. Пригодность «Спутника» можно подтвердить самыми надежными и хорошими финскими методами. <...> Если какие-то данные от россиян еще недополучены, то их, конечно, необходимо получить. Уверен, что их нам предоставят, если мы попросим», — приводит слова Копры финская телерадиокомпания Yle.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пока не одобрило «Спутник V». Глава МИД РФ Сергей Лавров 4 августа сказал, что препарат проходит «последовательную экспертизу» в EMA, претензий к российскому препарату у регулятора нет. В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что EMA пока не обладает необходимой информацией о безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V».