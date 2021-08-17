США подтвердили обнаружение останков афганца в нише шасси своего самолёта

ВВС Соединённых Штатов Америки 17 августа подтвердили наличие человеческих останков в нише шасси военно-транспортного самолёта C-17, вернувшегося из Кабула. Проводится расследование. Об этом сообщает РИА Новости.
Останки могут принадлежать афганцу, который пытался бежать из страны после захвата власти талибами (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года). Ранее издание Politico писало, что из-за инцидента система опор воздушного судна оказалась выведена из строя. Также было опубликовано фото, сделанное из иллюминатора самолёта, на котором видно застрявшего человека.
Как минимум три человека погибли при попытке улететь из Кабула, уцепившись за шасси американского самолёта. Падение двоих попало на видео.