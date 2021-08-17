Найдены тела всех трёх членов экипажа Ил-112В, разбившегося в Подмосковье

Спасатели обнаружили в обломках разбившегося в Подмосковье военно-транспортного самолета Ил-112В тело третьего погибшего члена экипажа. Об этом сообщает ТАСС 17 августа со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ещё два тела также нашли на месте крушения.

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112 разбился во время тренировочного полёта в Кубинке Московской области 17 августа. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать попадание моторного масла в камеру сгорания. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что перед падением у воздушного судна горел двигатель.