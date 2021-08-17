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Найдены тела всех трёх членов экипажа Ил-112В, разбившегося в Подмосковье

Спасатели обнаружили в обломках разбившегося в Подмосковье военно-транспортного самолета Ил-112В тело третьего погибшего члена экипажа. Об этом сообщает ТАСС 17 августа со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ещё два тела также нашли на месте крушения.

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112 разбился во время тренировочного полёта в Кубинке Московской области 17 августа. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать попадание моторного масла в камеру сгорания. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что перед падением у воздушного судна горел двигатель.

На борту Ил-112В были Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Они до последнего пытались увести машину от жилых домов.

В Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили, что экипаж погиб. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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Комментарии (3)

Steam
Осыпаются, как озимые.
Третий борт за неделю, если не ошибаюсь.

Это тот самый прорыв, про который кремлёвский вещал, или пока еще рывок?
Ruth D. Armstead
Август, милый август
266133100
Ждем выступления гавнокомандующего со словами: "он упал".
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