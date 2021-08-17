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Маршрутку без тормозов, расталкивающую машины на своем пути, сняли на видео на проспекте Славы

На Славы автобус устроил ДТП

Скриншот видео в группе <a href="https://vk.com/wall-68471405_15601193" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Опасная ситуация с маршруткой во Фрунзенском районе Петербурга утром 17 августа попала на видеорегистратор одного из очевидцев. Автобус устроил ДТП и поехал дальше.

Видео инцидента на проспекте Славы опубликовал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участник Сергей. Судя по записи, авария произошла в 8:34 вторника. Маршрутка «без тормозов» съехала с Невского путепровода в сторону Софийской улицы и по касательной столкнулась с легковым автомобилем «Пежо» в крайнем ряду, оттолкнув его с дороги и заскочив на поребрик. После этого автобус поехал дальше и свернул на кольцо.

Столкновение явно было несильным, но тем не менее опасным. Была ли маршрутка без тормозов в прямом смысле или водитель очень спешил, пока неизвестно.

Скриншот видео в группе <a href="https://vk.com/wall-68471405_15601193" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

Ayrton Senna
ну и по российской традиции с названием " пока гром не грянет..." торжественно начнутся показательные проверки технического состояния ОТ. Поездят проверяющие с умным видом, проверят транспорт, накажут пару человек, выпускающих на линию автобусы и....на этом все успокоятся. И всё пойдет по старому сценарию.
ivan5_5e4d10fe646f6
Жестко наказал. Сейчас уже наверно назад едет по маршруту
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