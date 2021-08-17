Опасная ситуация с маршруткой во Фрунзенском районе Петербурга утром 17 августа попала на видеорегистратор одного из очевидцев. Автобус устроил ДТП и поехал дальше.

Видео инцидента на проспекте Славы опубликовал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участник Сергей. Судя по записи, авария произошла в 8:34 вторника. Маршрутка «без тормозов» съехала с Невского путепровода в сторону Софийской улицы и по касательной столкнулась с легковым автомобилем «Пежо» в крайнем ряду, оттолкнув его с дороги и заскочив на поребрик. После этого автобус поехал дальше и свернул на кольцо.