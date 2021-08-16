КПРФ просит городской суд Петербурга отменить регистрацию РПСС на выборах в Законодательное собрание

«Это наша системная позиция, мы боремся с партиями-спойлерами, в том числе такой мы считаем РПСС (до переименования они были КПСС). В иске мы просим забраковать 532 подписи, которые проверяли в горизбиркоме. Мы обнаружили, что большая часть из них сделана с исправлениями: другой ручкой и почерком дописаны литеры домов, где-то исправлено отчество, где-то добавлен номер паспорта», — отметил Кононенко. По его словам, в части подписей неверно написана дата, например есть 27-й месяц, где-то нет года.

Петербургские коммунисты хотят снять с выборов список Российской партии свободы и справедливости. Как рассказал «Фонтанке» 16 августа секретарь городского отделения партии Роман Кононенко, соответствующий иск был подан в городской суд Петербурга.

«Есть несколько подписей, где избиратель подписался ещё до оплаты подписных листов (таких 15 штук). На 116 листах с подписями другой ручкой в данные о сборщиках дописан район. Такое впечатление, что подписи рисовали с какой-то базы, а потом сверяли по другой», — добавил Кононенко.



Российскую партию свободы и справедливости в Петербурге на выборы ведёт бывший единоросс, поругавшийся с однопартийцами, депутат ЗакСа Андрей Анохин. В подлинности сданных его партией подписей ранее усомнилась представительница «Единой России» в петербургском избиркоме Наргис Ахадова. Она заявляла, что практически все подписи якобы написаны одной рукой. Сам Анохин от комментариев отказался.

