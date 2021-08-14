Как рассказал «Фонтанке» Максим, утром 14 августа он вместе с девушкой отправился в небольшое мотопутешествие. Ехали по улице Маршала Новикова, когда странное поведение на дороге начал демонстрировать мусоровоз.



Грузовая «Скания», по словам молодого человека, вклинилась между ним и девушкой, тесня её к обочине. Та объехала, нагнала Максима, но грузовик догнал мотоциклистов на ближайшем светофоре у пересечения с Вербной улицей.



«Мы остановились на светофоре, водитель мусоровоза подбежал сзади и каким-то ломом нанёс удар в затылочную область. Я упал на мотоцикл. Он что-то кричал о том, что мотоциклы ему не нравятся», — рассказал Максим, добавив, что голову спас шлем.

