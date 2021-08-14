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Водитель мусоровоза с ломом напал на мотоциклиста в Петербурге. Его ярость попала на видео

Водитель мусоровоза напал на мотоциклиста на улице Маршала Новикова

Полиция Приморского района приняла заявление от петербуржца, который подвергся нападению на дороге. Судя по крикам водителя грузовика, тот мстил ему за весь двухколёсный транспорт города.

Как рассказал «Фонтанке» Максим, утром 14 августа он вместе с девушкой отправился в небольшое мотопутешествие. Ехали по улице Маршала Новикова, когда странное поведение на дороге начал демонстрировать мусоровоз.

Грузовая «Скания», по словам молодого человека, вклинилась между ним и девушкой, тесня её к обочине. Та объехала, нагнала Максима, но грузовик догнал мотоциклистов на ближайшем светофоре у пересечения с Вербной улицей.

«Мы остановились на светофоре, водитель мусоровоза подбежал сзади и каким-то ломом нанёс удар в затылочную область. Я упал на мотоцикл. Он что-то кричал о том, что мотоциклы ему не нравятся», — рассказал Максим, добавив, что голову спас шлем.

Читатель «Фонтанки» Максим

Буйного водителя угомонили автомобилисты, они же предоставили запись с видеорегистратора. Вместе с ней мотоциклист отправился писать заявление.

«Скания» с областными номерами, по предварительным данным, числится за петербургской компанией ООО «Сити-Клининг».

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Комментарии (50)

266201094
Это была *мясорубка*,для срывания колесных гаек,когда ключом не открутить.
Ref
Мотоциклист решил "потошнить" в левом ряду в ожидании своей дамы.
266106605
скорее всего конфликт произошел до момента, который запечатлен на видео. И где-то оскорбленный мусоровозец решил отомстить.
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