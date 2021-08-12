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Суд на два месяца арестовал главу петербургского НИП гиперзвуковых систем Куранова по делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы до 9 октября отправил под стражу генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» Александра Куранова, подозреваемого в государственной измене. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе суда.

Ученый был задержан сотрудниками ФСБ в четверг. Подробности дела не раскрываются. Известно, что специалист занимался разработками, связанными с углеводородным топливом в летательных аппаратах.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, Куранова подозревают в передаче научных разработок иностранным спецслужбам. До задержания следователи ФСБ провели обыски по местам жительства и пребывания ученого в Петербурге и сопроводили его в Москву для избрания ему меры пресечения.

На сайте НИИ указано, что под руководством Куранова проводятся исследования по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета (концепция «Аякс») и основных направлений создания гиперзвуковых технологий.

Кроме того, на протяжении многих лет он является организатором российско-американского международного симпозиума «Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике», проходящего в Петербурге на базе холдинговой компании «Ленинец».

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Комментарии (8)

chip1
Очередной Гадюкин, который продал врагам карту секретного аэродрома. Кстати, а где нынче проживает друг Путина и по совместительству бывший глава РЖД и бывший сотрудник внешней разведки товарищ Якунин, уж не в Германии ли?
IvanLoh
Туннель небось в Бомбей рыл по ночам.
k070849
Будет теперь, как академик Королев с зоны руководить!
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