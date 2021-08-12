Суд на два месяца арестовал главу петербургского НИП гиперзвуковых систем Куранова по делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы до 9 октября отправил под стражу генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» Александра Куранова, подозреваемого в государственной измене. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе суда.



Ученый был задержан сотрудниками ФСБ в четверг. Подробности дела не раскрываются. Известно, что специалист занимался разработками, связанными с углеводородным топливом в летательных аппаратах.



Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, Куранова подозревают в передаче научных разработок иностранным спецслужбам. До задержания следователи ФСБ провели обыски по местам жительства и пребывания ученого в Петербурге и сопроводили его в Москву для избрания ему меры пресечения.

