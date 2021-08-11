На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как проехавший перекресток Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда автобус заскакивает на поребрик левым колесом и врезается в столб. Затем на крыше автобуса что-то ярко, но однократно искрит. Сам перекресток в кадр не попал, поэтому сказать, произошло ли там что-то, что могло спровоцировать аварию, по видео невозможно.



Авария произошла около трех часов дня. По предварительным данным сообщалось, что водителю автобуса стало плохо. Сам же мужчина утверждал, что уходил от подрезавшего его автомобиля. В «Пассажиравтотрансе» рассказали, что автобус почти новый и перед выходом на линию был исправен, а 40-летний водитель прошел медосмотр и чувствовал себя нормально.