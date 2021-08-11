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Наезд автобуса на столб на Ленинском проспекте попал на видео

Авария с автобусом в Кировском районе Петербурга, в которой пострадали пассажиры днем 11 августа, попала в объектив уличной камеры наблюдения. Подтвердить или опровергнуть версию водителя видео не может, но показывает удар о столб.

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На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как проехавший перекресток Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда автобус заскакивает на поребрик левым колесом и врезается в столб. Затем на крыше автобуса что-то ярко, но однократно искрит. Сам перекресток в кадр не попал, поэтому сказать, произошло ли там что-то, что могло спровоцировать аварию, по видео невозможно.

Авария произошла около трех часов дня. По предварительным данным сообщалось, что водителю автобуса стало плохо. Сам же мужчина утверждал, что уходил от подрезавшего его автомобиля. В «Пассажиравтотрансе» рассказали, что автобус почти новый и перед выходом на линию был исправен, а 40-летний водитель прошел медосмотр и чувствовал себя нормально.

По информации «Фонтанки», в результате ДТП были госпитализированы шесть человек: четыре женщины и двое мужчин. В больнице № 26, куда доставили четверых из них, рассказали, что состояние троих оценивается как удовлетворительное, и одного — средней тяжести. Прокуратура Петербурга в связи с ДТП начала проверку соблюдения законодательства о перевозке пассажиров.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Это уже второе такое ДТП на Ленинском за последние три месяца. 27 мая на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина двухсекционный автобус врезался в опору городского электрического транспорта, попутно сбив пешехода. ДТП попало в объективы десятка камер.

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Комментарии (6)

Ruth D. Armstead
Шо? Опять?
drakon1984
На второй секунде вроде какой-то хэтчбэк его подрезал, хотя в таком ракурсе не разобрать подрезал или просто проехал рядом.
flexilya
ну и где его подрезали?
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