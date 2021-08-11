Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, авария произошла около 15:00 у перекрестка Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда. Автобус ЛиАЗ просто вошел в столб у дороги. В салоне попадали пассажиры. Семи из них потребовалась помощь скорой. Детей среди них нет. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в МВД. Состояние водителя уточняется. С ним также работают медики.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Пассажиравтотранса», автобус 2020 года выпуска, в технически исправном состоянии. Водитель прошел медосмотр, отклонений в состоянии не выявлено. Режим труда и отдыха соблюден. ДТП произошло на первом часу его работы. Детали и состояние пострадавших уточняется.

Это уже второе ДТП на Ленинском за последние три месяца. 27 мая на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина двухсекционный автобус врезался в опору городского электрического транспорта, попутно сбив пешехода. ДТП попало в объективы десятка камер. Машина буквально обняла столб, взобравшись на него передней частью и повиснув в воздухе. Со столба автобус снимали краном и эвакуатором, операция заняла больше часа.



Пострадали шесть человек, включая водителя и сбитого пешехода. После аварии несколько сотрудников автопарка № 5 «Пассажиравтотранса» пожаловались «Фонтанке» на условия труда. Комиссия назвала причиной аварии человеческий фактор.

