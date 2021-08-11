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Семь человек пострадали при наезде пассажирского автобуса на столб в Кировском районе Петербурга

Автобус 130-го маршрута налетел на столб по пути следования. Очевидцы говорят, что водителю стало плохо.

Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, авария произошла около 15:00 у перекрестка Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда. Автобус ЛиАЗ просто вошел в столб у дороги. В салоне попадали пассажиры. Семи из них потребовалась помощь скорой. Детей среди них нет. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в МВД. Состояние водителя уточняется. С ним также работают медики.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram
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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Пассажиравтотранса», автобус 2020 года выпуска, в технически исправном состоянии. Водитель прошел медосмотр, отклонений в состоянии не выявлено. Режим труда и отдыха соблюден. ДТП произошло на первом часу его работы. Детали и состояние пострадавших уточняется.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

Это уже второе ДТП на Ленинском за последние три месяца. 27 мая на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина двухсекционный автобус врезался в опору городского электрического транспорта, попутно сбив пешехода. ДТП попало в объективы десятка камер. Машина буквально обняла столб, взобравшись на него передней частью и повиснув в воздухе. Со столба автобус снимали краном и эвакуатором, операция заняла больше часа.

Пострадали шесть человек, включая водителя и сбитого пешехода. После аварии несколько сотрудников автопарка № 5 «Пассажиравтотранса» пожаловались «Фонтанке» на условия труда. Комиссия назвала причиной аварии человеческий фактор.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

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Комментарии (5)

Karl111
Что на этот раз скажет комиссия?
eliseyy
следите граждане за своим здоровьем
daisychain
За рулем был эффективный работник-предпенсионер?
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