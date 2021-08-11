В больнице рассказали о состоянии пассажиров автобуса после ДТП на Ленинском

Четверо из шести госпитализированных после аварии с пассажирским автобусом в Кировском районе Петербурга доставлены в городскую больницу № 26. Большинство из них отделались лёгкими травмами.



Как сообщили «Фонтанке» в медучреждении, 11 августа на улицу Костюшко доставили четырёх пострадавших, пока все они в приёмном покое. Предварительно, тяжёлых повреждений ни у кого из них нет. Троих после обследования могут отпустить на амбулаторное лечение — их состояние оценивается как удовлетворительное. Четвёртый в состоянии средней степени тяжести, решается вопрос о его госпитализации.