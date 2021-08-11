В больнице рассказали о состоянии пассажиров автобуса после ДТП на Ленинском

Четверо из шести госпитализированных после аварии с пассажирским автобусом в Кировском районе Петербурга доставлены в городскую больницу № 26. Большинство из них отделались лёгкими травмами.
Как сообщили «Фонтанке» в медучреждении, 11 августа на улицу Костюшко доставили четырёх пострадавших, пока все они в приёмном покое. Предварительно, тяжёлых повреждений ни у кого из них нет. Троих после обследования могут отпустить на амбулаторное лечение — их состояние оценивается как удовлетворительное. Четвёртый в состоянии средней степени тяжести, решается вопрос о его госпитализации.
По данным нашего издания, после аварии на Ленинском проспекте скорые забрали шесть пассажиров. Двух женщин 63 и 68 лет увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в 26-ю горбольницу доставили мужчин 26 и 65 лет и женщин в возрасте 39 и 62 лет.
ДТП с автобусом маршрута 130 произошло около 15:00 на пересечении Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем, он не справился с управлением: автобус вошел в столб у дороги. По данным «Пассажиравтотранса», автобус был в исправном состоянии перед выходом на линию, водитель 40 лет прошел медосвидетельствование и чувствовал себя хорошо. В аварии он не пострадал и рассказал свою версию происшествия.