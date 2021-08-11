Водитель автобуса, который врезался в столб на Ленинском, рассказал свою версию причины аварии. Ему не стало плохо за рулем

Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, по словам 40-летнего сотрудника «Пассажиравтотранса», ему не стало за плохо за рулем. Ему пришлось уходить от столкновения с автомобилем, который его подрезал.



Отметим, что у мужчины 14-летний стаж работы, в «Пассажиравтотрансе» он работает с 2017 года.



Сейчас эту версию проверяют сотрудники ГИБДД и полиции Кировского района. Также проверку всех обстоятельств ДТП проведет комиссия Комтранса.



Как писала «Фонтанка», ДТП произошло около 15:00 у дома 140 по Ленинскому проспекту. Пассажирский автобус врезался в столб у дороги, в салоне получили травмы семь человек. По данным скорой, госпитализированы были двое мужчин и четыре женщины. Их развезли в два городских стационара.

