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Водитель автобуса, который врезался в столб на Ленинском, рассказал свою версию причины аварии. Ему не стало плохо за рулем

Водитель пассажирского автобуса 130, наехавшего на столб в Кировском районе Петербурга, описал события, предшествовавшие ДТП.

Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, по словам 40-летнего сотрудника «Пассажиравтотранса», ему не стало за плохо за рулем. Ему пришлось уходить от столкновения с автомобилем, который его подрезал.

Отметим, что у мужчины 14-летний стаж работы, в «Пассажиравтотрансе» он работает с 2017 года.

Сейчас эту версию проверяют сотрудники ГИБДД и полиции Кировского района. Также проверку всех обстоятельств ДТП проведет комиссия Комтранса.

Как писала «Фонтанка», ДТП произошло около 15:00 у дома 140 по Ленинскому проспекту. Пассажирский автобус врезался в столб у дороги, в салоне получили травмы семь человек. По данным скорой, госпитализированы были двое мужчин и четыре женщины. Их развезли в два городских стационара.

По данным «Пассажиравтотранса», автобус был в исправном состоянии перед выходом на линию, водитель прошел медосвидетельствование и чувствовал себя хорошо.

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Комментарии (7)

Cveta
Ну так нарушил, видать
nuga
Сам не пострадал,а услуги оказаны травмирующие-пассажиры не доехали,а попали в больничку.,кто оплатит вред здоровью?
Riptide
— Вы сколько времени за рулем?
— Да две недели, думал, проскочу…
— А вы, сколько времени за рулем?
— Десять лет, у меня хрен проскочишь…
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