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Пострадавших в ДТП с автобусом на Ленинском проспекте госпитализировали в два городских стационара. Водителя среди них нет

Из семи пострадавших при столкновении автобуса со столбом на Ленинском, в больницы увезли шестерых

Скорые везут шестерых пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в Кировском районе Петербурга в больницы. Среди них нет водителя.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе скорой помощи 11 августа, бригады забрали с места ДТП двух мужчин и четырех женщин. Их состояние оценивается как средней тяжести.

По данным «Фонтанки», их везут в НИИ скорой помощи и в городскую больницу № 26.

При этом, по данным «Пассажиравтотранса», среди пострадавших нет водителя.

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ДТП с автобусом маршрута 130 произошло около 15:00 на пересечении Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем и он не справился с управлением: автобус вошел в столб у дороги. По данным «Пассажиравтотранса», автобус был в исправном состоянии перед выходом на линию, водитель 40 лет прошел медосвидетельствование и чувствовал себя хорошо.

Прокуратура Петербурга проводит проверку.

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Комментарии (1)

dkf
Наверное в маске был и от недостатка кислорода потерял сознание
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