Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе скорой помощи 11 августа, бригады забрали с места ДТП двух мужчин и четырех женщин. Их состояние оценивается как средней тяжести.
По данным «Фонтанки», их везут в НИИ скорой помощи и в городскую больницу № 26.
При этом, по данным «Пассажиравтотранса», среди пострадавших нет водителя.
ДТП с автобусом маршрута 130 произошло около 15:00 на пересечении Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем и он не справился с управлением: автобус вошел в столб у дороги. По данным «Пассажиравтотранса», автобус был в исправном состоянии перед выходом на линию, водитель 40 лет прошел медосвидетельствование и чувствовал себя хорошо.
Прокуратура Петербурга проводит проверку.