«Историй про то, как люди умирают семьями, много»: врач — о провале вакцинации в России и третьей волне

В мае 2020 года мы уже брали интервью у Владимира Владимировича про коронавирус, когда пандемия только начинала нарастать Фото: Владимир Хиновкер / Instagram.com Поделиться Поделиться







В России третья волна коронавируса идет на спад, но заболевших каждый день по-прежнему много, и до стабилизации ситуации еще далеко. Накануне в «Инстаграме» журналисты NGS24.RU провели прямой эфир с кандидатом медицинских наук, заведующим отделениями реанимации и временным инфекционным госпиталем ФСНКЦ ФМБА России, с самого начала пандемии работающим в «красной» зоне больницы Владимиром Хиновкером, который ответил на самые волнующие вопросы россиян.

— Самый частый вопрос: почему после прививки всё равно заболевают и кто-то даже заболевает сильно? Вроде как обещали, что так быть не должно.



— Вакцинация — не гарантия того, что вы не заболеете. Это делается для того, чтобы вы болели не так серьезно, как могли бы. В ряде случаев прививка защищает, в ряде случаев делает болезнь легче. Самое главное, к чему мы стремимся, когда просим прививаться, — это к выработке коллективного иммунитета, чтобы один заболевший заражал как можно меньшее количество людей вокруг себя. Тогда число больных будет снижаться. По крайней мере, так происходит в странах, где привито достаточное количество людей.

У нас же пока темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Почему? Это уже второй вопрос. Люди плохо реагируют на попытку ограничить их свободу, особенно молодежь. К сожалению, история показывает, что у нас могут испортить даже самое хорошее и доброе начинание. Вспомните, какая раньше была креативная реклама. Сейчас не хватает зажигательных идей, и к вакцинационной кампании стоило подходить иначе, а не в лоб с экранов телевизоров говорить: «Прививайтесь, а то умрете».

В любом случае вакцины эффективны, это подтверждено исследованиями, сейчас в мире вакцину получили больше миллиарда людей, это 15 % населения Земли. Израиль уже объявил о ревакцинации, у них там всё замечательно — стоит к ним прислушаться.



— Также много вопросов было про противопоказания с конкретными диагнозами. Что можете сказать об этом?

— Есть масса людей, у которых есть какие-то болезни. Для этого с вами и общается врач перед тем, как отправить на прививку. Безусловно, нельзя делать прививку тем, у кого аллергия на животные белки или у кого были аллергии на вакцины, это написано в инструкции к противопоказаниям. В любом случае надо взвешивать минусы и плюсы: если вы понимаете, что не переживете болезнь, лучше привиться.

Мы спрашивали у людей, кто сейчас оказывается на больничной койке: «Почему не привились?» Они боятся побочек. Но куда страшнее оказаться на ИВЛ с 50 % поражением легких, чем сделать укол в руку. После «АстраЗенеки» тромбозы были у 4–5 людей из миллиона. А сколько каждый день страдает от тромбозов просто так, без прививки?

Большая беда в том, что мы не имеем честной статистики, потому что политика и статистика — вещи одного порядка. Мы не знаем, сколько осложнений от наших вакцин, они, скорее всего, есть — это же не святая вода. Но в доступной мне литературе я не встречал информации об этом. И в популяционных масштабах это незначительные цифры.



Зато есть другие данные: в прошлом году была колоссальная избыточная смертность — и из-за ковида, и из-за того, что не все могли получить медицинскую помощь по другим поводам всё из-за того же ковида. В прошлом году умерло на 300 тысяч больше, чем обычно. А в этому году, по прогнозам, это число будет в два раза больше.

— Расскажите про «Спутник Лайт». Что это за вакцина и правда ли, что у нее больше противопоказаний, чем у « Спутника V »?

— Нет, это не так. «Спутник Лайт» — это просто первый компонент « Спутника V ». Часто сделать второй компонент сложнее первого, поэтому решили, что незаконченная вакцинация лучше, чем ничего. Идея такая, чтобы применять «Спутник Лайт» для тех, кто переболел и имеет антитела, которые постоянно снижаются.

Для кого-то это компромиссный вариант между нежеланием прививаться и желанием иметь сертификат вакцинации. Тем, кто никогда не болел, лучше все-таки получить два компонента «Спутника», он сделан на разных аденовирусах на случай, если у вас есть иммунитет к одному из них. А если вы болели или собираетесь ревакцинироваться, то «Спутник Лайт» — для вас.



— Есть ли данные по эффективности российских вакцин?

— В Петербурге были проведены исследования, там посмотрели, сколько из 800 тысяч привитых заболевает. Там учитывали, конечно, и тот фактор, что какие-то вакцины были сделаны раньше, какие-то позже. В общем, это исследование показало, что «Спутник» — наиболее эффективная вакцина, при ней риск заразиться в 20 раз ниже. Почти такой же эффект у «КовиВака», существенно менее эффективна «ЭпиВакКорона».

— К слову, о «КовиВаке»: чем можно объяснить такой ажиотаж вокруг этой вакцины?

— Во-первых, ее мало, а у нас всё, что в дефиците, — самое лучшее. Во-вторых, консервативно настроенные люди любят всё проверенное и старое. «КовиВак» сделан по старому методу: берется возбудитель вируса и убивается, а затем вводится в человека, и иммунитет дает такой же ответ, как на живой вирус, но мертвый вирус, в отличие от живого, не размножается.

— Если хороший иммунитет и человек никогда не делал никакой прививки, нужно ли прививаться от коронавируса?



— Многие пациенты в стационарах говорят, что у них хороший иммунитет, они уверены, что это случится с кем угодно, кроме них. Не надо на это надеяться. Посмотрите фильм «Третья волна», который снят в краевой больнице, — он недлинный, но дает понимание, как это выглядит изнутри. Причем это всё равно причесанная картинка, самое брутальное там не покажут. Но хорошо понятно, как это выглядит изнутри.



Автор: Константин Селин

— Есть ли гарантии, что последствий от вакцины не будет через 2 года ?

— Что будет через 2 года , мы узнаем только через 2 года . Вакцина была прилично испытана на животных, привито уже более миллиарда населения планеты, и если бы была серьезная системная проблема, о ней бы уже знали.

— Наверняка из этого миллиарда уже кто-то и детей родил, и если бы с этим были серьезные проблемы, мы бы уже знали об этом.

— Конечно, и после наших вакцин есть родившие уже.

Сейчас весь мир работает над вакцинами нового поколения, они будут поливалентными и защищать от мутаций, будут придумываться новые технологии. Надеюсь, на будущий год мы их уже увидим.



— Почему люди умирают после вакцин?

— Если речь идет о случае на юге страны, где девочка осталась сиротой, мы знаем, что родители были тяжело больны, у них была хроническая болезнь почек. Они познакомились на гемодиализе 14 лет назад, значит, у них проблемы с почками уже больше 14 лет и это не люди с идеальным здоровьем. Эти люди заболели после первой дозы вакцины, и не исключено, что они заразились там же, где прививались, — и это, безусловно, безобразие. Но и заболели они после «ЭпиВакКороны», самой вялой вакцины, в которой даже вируса нет, даже нет его части, там всё искусственно синтезировано, и она вряд ли могла что-то вызвать, даже если допустить, что где-то что-то было нарушено. Если отвлечься от этой истории, я лично сам видел, когда все семьи оказывались в больницах и умирали один за другим, особенно пожилые. Они не были привиты. Историй, когда люди умирают семьями, много, вам любой врач расскажет таких немало.

— Расскажите про особенности ковида в эту волну.

— Аносмия появляется реже, и это уже не является главным симптомом ковида. У людей притупляются запахи, но не уходят вовсе. Больше жалуются на кашель и диарею, остальное — всё то же: температура, ломота в костях. На пике волны было много 20+ и 30+ пациентов, что для второй волны не было характерно. Сейчас работоспособных людей всё меньше, но старики болеют так же тяжело, как болели и в первую, и во вторую волну.

Также были случаи, когда болезнь прогрессировала очень быстро, пациент за 2–3 дня из здорового человека превращался в того, кому нужна респираторная поддержка.

Никто не ожидал, что третья волна будет такой ужасной и хуже второй, рассчитывали, что многие привились и переболели. Но люди болеют и по второму, и по третьему разу, правда, не тяжело, но это говорит лишь о том, что иммунитет не вырабатывается.

— Может ли быть такое, что из-за нового штамма тесты на коронавирус показывают отрицательный результат у тех, кто болеет ковидом?

— Нет, ядро вируса остается тем же. Хотя могут быть и ложноположительные, и ложноотрицательные результаты. Первое бывает крайне редко, и скорее всего, это просто неинформативно положительный результат, когда человек выздоровел, а у него в носу еще болтаются обломки вируса. Или могут быть ложные результаты, когда плохо взят мазок или плохо транспортирован.

— Актуальными остаются вопросы про последствия ковида. Что делать с аносмией и как вернуть запахи?

— Этот вопрос уже не так актуален, и что с этим делать, никто так и не знает, так как это повреждение обонятельной луковицы в головном мозге. Это состояние обратимое, в 90 % случаев восстанавливается через 3 месяца . Рекомендуются спреи с кортикостероидами и тренировка обоняния. Надо нюхать известные предметы, например цитрусовые или кофе. Не надо тренироваться на уксусе или нашатыре — это может повредить слизистую.

— Какие самые страшные последствия ковида встречаются?

— У людей, тяжело переболевших, остаются стойкие изменения в легких в виде фиброза, некоторые из них даже нуждаются в пересадке легких, но эта операция практически недоступна в регионах России, ее делают только в Москве и Петербурге. Теоретически можно дождаться, практически — это очень долгий процесс.

Сталкиваются люди с депрессиями, полинейропатией, слабостью, невозможностью долго стоять или ходить. Центры реабилитации есть везде. Людям иногда необходимо долгое восстановление после ковида.



Несмотря на то что стало больше молодых пациентов, пожилые по-прежнему болеют очень тяжело Фото: Артём Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться







Мой хороший приятель, московский врач Иван Портнягин, попал в «Коммунарку», заболев ковидом, и оказался на ЭКМО — это аппарат «искусственное сердце и легкие». Выживаемость у таких пациентов крайне низкая. Он стал первым в этом году пациентом в «Коммунарке», которого сняли с ЭКМО, в целом с аппарата снимается от 10 до 30 % пациентов. После болезни он буквально заново учился ходить, к счастью, сохранился его ясный ум. Но за время, что он болел, его осталось ровно половина — он похудел в два раза. Сейчас он самый ярый сторонник прививок, которого можно найти, он уже собирается возвращаться на работу, но, надо помнить, такое бывает крайне редко. Это — счастливое исключение из правил.

