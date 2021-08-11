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«Историй про то, как люди умирают семьями, много»: врач — о провале вакцинации в России и третьей волне

В мае 2020 года мы <a href="https://ngs24.ru/text/health/2020/05/08/69248017/" class="_" target="_blank">уже брали интервью</a> у Владимира Владимировича про коронавирус, когда пандемия только начинала нарастать
В мае 2020 года мы уже брали интервью у Владимира Владимировича про коронавирус, когда пандемия только начинала нарастатьФото: Владимир Хиновкер / Instagram.com
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В России третья волна коронавируса идет на спад, но заболевших каждый день по-прежнему много, и до стабилизации ситуации еще далеко. Накануне в «Инстаграме» журналисты NGS24.RU провели прямой эфир с кандидатом медицинских наук, заведующим отделениями реанимации и временным инфекционным госпиталем ФСНКЦ ФМБА России, с самого начала пандемии работающим в «красной» зоне больницы Владимиром Хиновкером, который ответил на самые волнующие вопросы россиян.

— Самый частый вопрос: почему после прививки всё равно заболевают и кто-то даже заболевает сильно? Вроде как обещали, что так быть не должно.

— Вакцинация — не гарантия того, что вы не заболеете. Это делается для того, чтобы вы болели не так серьезно, как могли бы. В ряде случаев прививка защищает, в ряде случаев делает болезнь легче. Самое главное, к чему мы стремимся, когда просим прививаться, — это к выработке коллективного иммунитета, чтобы один заболевший заражал как можно меньшее количество людей вокруг себя. Тогда число больных будет снижаться. По крайней мере, так происходит в странах, где привито достаточное количество людей.

У нас же пока темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Почему? Это уже второй вопрос. Люди плохо реагируют на попытку ограничить их свободу, особенно молодежь. К сожалению, история показывает, что у нас могут испортить даже самое хорошее и доброе начинание. Вспомните, какая раньше была креативная реклама. Сейчас не хватает зажигательных идей, и к вакцинационной кампании стоило подходить иначе, а не в лоб с экранов телевизоров говорить: «Прививайтесь, а то умрете».

В любом случае вакцины эффективны, это подтверждено исследованиями, сейчас в мире вакцину получили больше миллиарда людей, это 15 % населения Земли. Израиль уже объявил о ревакцинации, у них там всё замечательно — стоит к ним прислушаться.

— Также много вопросов было про противопоказания с конкретными диагнозами. Что можете сказать об этом?

Есть масса людей, у которых есть какие-то болезни. Для этого с вами и общается врач перед тем, как отправить на прививку. Безусловно, нельзя делать прививку тем, у кого аллергия на животные белки или у кого были аллергии на вакцины, это написано в инструкции к противопоказаниям. В любом случае надо взвешивать минусы и плюсы: если вы понимаете, что не переживете болезнь, лучше привиться.

Мы спрашивали у людей, кто сейчас оказывается на больничной койке: «Почему не привились?» Они боятся побочек. Но куда страшнее оказаться на ИВЛ с 50 % поражением легких, чем сделать укол в руку. После «АстраЗенеки» тромбозы были у 4–5 людей из миллиона. А сколько каждый день страдает от тромбозов просто так, без прививки?

Большая беда в том, что мы не имеем честной статистики, потому что политика и статистика — вещи одного порядка. Мы не знаем, сколько осложнений от наших вакцин, они, скорее всего, есть — это же не святая вода. Но в доступной мне литературе я не встречал информации об этом. И в популяционных масштабах это незначительные цифры.

Зато есть другие данные: в прошлом году была колоссальная избыточная смертность — и из-за ковида, и из-за того, что не все могли получить медицинскую помощь по другим поводам всё из-за того же ковида. В прошлом году умерло на 300 тысяч больше, чем обычно. А в этому году, по прогнозам, это число будет в два раза больше.

— Расскажите про «Спутник Лайт». Что это за вакцина и правда ли, что у нее больше противопоказаний, чем у «Спутника V»?

— Нет, это не так. «Спутник Лайт» — это просто первый компонент «Спутника V». Часто сделать второй компонент сложнее первого, поэтому решили, что незаконченная вакцинация лучше, чем ничего. Идея такая, чтобы применять «Спутник Лайт» для тех, кто переболел и имеет антитела, которые постоянно снижаются.

Для кого-то это компромиссный вариант между нежеланием прививаться и желанием иметь сертификат вакцинации. Тем, кто никогда не болел, лучше все-таки получить два компонента «Спутника», он сделан на разных аденовирусах на случай, если у вас есть иммунитет к одному из них. А если вы болели или собираетесь ревакцинироваться, то «Спутник Лайт» — для вас.

— Есть ли данные по эффективности российских вакцин?

— В Петербурге были проведены исследования, там посмотрели, сколько из 800 тысяч привитых заболевает. Там учитывали, конечно, и тот фактор, что какие-то вакцины были сделаны раньше, какие-то позже. В общем, это исследование показало, что «Спутник» — наиболее эффективная вакцина, при ней риск заразиться в 20 раз ниже. Почти такой же эффект у «КовиВака», существенно менее эффективна «ЭпиВакКорона».

— К слову, о «КовиВаке»: чем можно объяснить такой ажиотаж вокруг этой вакцины?

— Во-первых, ее мало, а у нас всё, что в дефиците, — самое лучшее. Во-вторых, консервативно настроенные люди любят всё проверенное и старое. «КовиВак» сделан по старому методу: берется возбудитель вируса и убивается, а затем вводится в человека, и иммунитет дает такой же ответ, как на живой вирус, но мертвый вирус, в отличие от живого, не размножается.

— Если хороший иммунитет и человек никогда не делал никакой прививки, нужно ли прививаться от коронавируса?

Многие пациенты в стационарах говорят, что у них хороший иммунитет, они уверены, что это случится с кем угодно, кроме них. Не надо на это надеяться. Посмотрите фильм «Третья волна», который снят в краевой больнице, — он недлинный, но дает понимание, как это выглядит изнутри. Причем это всё равно причесанная картинка, самое брутальное там не покажут. Но хорошо понятно, как это выглядит изнутри.

Автор: Константин Селин

— Есть ли гарантии, что последствий от вакцины не будет через 2 года?

— Что будет через 2 года, мы узнаем только через 2 года. Вакцина была прилично испытана на животных, привито уже более миллиарда населения планеты, и если бы была серьезная системная проблема, о ней бы уже знали.

— Наверняка из этого миллиарда уже кто-то и детей родил, и если бы с этим были серьезные проблемы, мы бы уже знали об этом.

Конечно, и после наших вакцин есть родившие уже.

Сейчас весь мир работает над вакцинами нового поколения, они будут поливалентными и защищать от мутаций, будут придумываться новые технологии. Надеюсь, на будущий год мы их уже увидим.

— Почему люди умирают после вакцин?

— Если речь идет о случае на юге страны, где девочка осталась сиротой, мы знаем, что родители были тяжело больны, у них была хроническая болезнь почек. Они познакомились на гемодиализе 14 лет назад, значит, у них проблемы с почками уже больше 14 лет и это не люди с идеальным здоровьем. Эти люди заболели после первой дозы вакцины, и не исключено, что они заразились там же, где прививались, — и это, безусловно, безобразие. Но и заболели они после «ЭпиВакКороны», самой вялой вакцины, в которой даже вируса нет, даже нет его части, там всё искусственно синтезировано, и она вряд ли могла что-то вызвать, даже если допустить, что где-то что-то было нарушено.

Если отвлечься от этой истории, я лично сам видел, когда все семьи оказывались в больницах и умирали один за другим, особенно пожилые. Они не были привиты. Историй, когда люди умирают семьями, много, вам любой врач расскажет таких немало.

— Расскажите про особенности ковида в эту волну.

— Аносмия появляется реже, и это уже не является главным симптомом ковида. У людей притупляются запахи, но не уходят вовсе. Больше жалуются на кашель и диарею, остальное — всё то же: температура, ломота в костях. На пике волны было много 20+ и 30+ пациентов, что для второй волны не было характерно. Сейчас работоспособных людей всё меньше, но старики болеют так же тяжело, как болели и в первую, и во вторую волну.

Также были случаи, когда болезнь прогрессировала очень быстро, пациент за 2–3 дня из здорового человека превращался в того, кому нужна респираторная поддержка.

Никто не ожидал, что третья волна будет такой ужасной и хуже второй, рассчитывали, что многие привились и переболели. Но люди болеют и по второму, и по третьему разу, правда, не тяжело, но это говорит лишь о том, что иммунитет не вырабатывается.

— Может ли быть такое, что из-за нового штамма тесты на коронавирус показывают отрицательный результат у тех, кто болеет ковидом?

— Нет, ядро вируса остается тем же. Хотя могут быть и ложноположительные, и ложноотрицательные результаты. Первое бывает крайне редко, и скорее всего, это просто неинформативно положительный результат, когда человек выздоровел, а у него в носу еще болтаются обломки вируса. Или могут быть ложные результаты, когда плохо взят мазок или плохо транспортирован.

— Актуальными остаются вопросы про последствия ковида. Что делать с аносмией и как вернуть запахи?

Этот вопрос уже не так актуален, и что с этим делать, никто так и не знает, так как это повреждение обонятельной луковицы в головном мозге. Это состояние обратимое, в 90 % случаев восстанавливается через 3 месяца. Рекомендуются спреи с кортикостероидами и тренировка обоняния. Надо нюхать известные предметы, например цитрусовые или кофе. Не надо тренироваться на уксусе или нашатыре — это может повредить слизистую.

— Какие самые страшные последствия ковида встречаются?

— У людей, тяжело переболевших, остаются стойкие изменения в легких в виде фиброза, некоторые из них даже нуждаются в пересадке легких, но эта операция практически недоступна в регионах России, ее делают только в Москве и Петербурге. Теоретически можно дождаться, практически — это очень долгий процесс.

Сталкиваются люди с депрессиями, полинейропатией, слабостью, невозможностью долго стоять или ходить. Центры реабилитации есть везде. Людям иногда необходимо долгое восстановление после ковида.

Несмотря на то что стало больше молодых пациентов, пожилые по-прежнему болеют очень тяжело
Несмотря на то что стало больше молодых пациентов, пожилые по-прежнему болеют очень тяжелоФото: Артём Ленц / NGS24.RU
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Мой хороший приятель, московский врач Иван Портнягин, попал в «Коммунарку», заболев ковидом, и оказался на ЭКМО — это аппарат «искусственное сердце и легкие». Выживаемость у таких пациентов крайне низкая. Он стал первым в этом году пациентом в «Коммунарке», которого сняли с ЭКМО, в целом с аппарата снимается от 10 до 30 % пациентов. После болезни он буквально заново учился ходить, к счастью, сохранился его ясный ум. Но за время, что он болел, его осталось ровно половина — он похудел в два раза. Сейчас он самый ярый сторонник прививок, которого можно найти, он уже собирается возвращаться на работу, но, надо помнить, такое бывает крайне редко. Это — счастливое исключение из правил.

В мае 2020 года мы <a href="https://ngs24.ru/text/health/2020/05/08/69248017/" class="_" target="_blank">уже брали интервью</a> у Владимира Владимировича про коронавирус, когда пандемия только начинала нарастать
В мае 2020 года мы уже брали интервью у Владимира Владимировича про коронавирус, когда пандемия только начинала нарастатьФото: Владимир Хиновкер / Instagram.com
Несмотря на то что стало больше молодых пациентов, пожилые по-прежнему болеют очень тяжело
Несмотря на то что стало больше молодых пациентов, пожилые по-прежнему болеют очень тяжелоФото: Артём Ленц / NGS24.RU

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Комментарии (20)

житель города П.
Читаем в материале: "Самое главное, к чему мы стремимся, когда просим прививаться, — это к выработке коллективного иммунитета"...
Однако, только что в других СМИ: "Из-за распространения "Дельта"-штамма формирование коллективного иммунитета к коронавирусу является невозможным, считает глава научной группы по исследованиям вакцин Оксфордского университета Эндрю Поллард".
teodor
Ну да, верим верим, профессия врач уже как год стала ругательской. Помоги себе сам вот, что нам остается!
Dazdraperma
"Самое главное, к чему мы стремимся, когда просим прививаться, — это к выработке коллективного иммунитета, чтобы один заболевший заражал как можно меньшее количество людей вокруг себя. Тогда число больных будет снижаться. По крайней мере, так происходит в странах, где привито достаточное количество людей." А вот фиг там!!! Пример Великой Британии показывает, что число больных там меньше не становится. А совсем даже наоборот - в июле по представленной статистике виден явно выраженный всплеск. Гораздо больший, чем даже в 1 волну, когда все кричали "ужас-ужас"
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