Председатель петербургского комитета по инвестициям попал под служебную проверку

По данным «Фонтанки», письмо КУ на имя губернатора ушло в конце июля. В нем рассказывалось о том, как комитет исполняет поручения губернатора, данные по итогам предыдущей, еще майской проверки. Тогда, в частности, было установлено, что сотрудники комитета фиктивно регистрировали данные в электронной системе документооборота (ЕСЭДД), чтобы скрыть сорванные сроки оказания государственных услуг. О нарушениях регламентных сроков говорила и прокуратура в 2019 году. В связи с этим в мае было поручено провести служебные проверки причастных должностных лиц и применить к ним дисциплинарные меры. В ответ комитет представил документы о прекращении трудовых отношений с одним гражданским служащим и двумя специалистами ГБУ «Управление инвестиций». Правда, увольнение произошло еще до окончания проверки, а причастность ушедших к обнаруженным нарушениям, по данным контрольного управления, не установлена.

Второе поручение касалось необходимости создать систему учета того, как оказываются услуги комитетом. Между тем в контрольное управление пришло письмо из коминвеста, в котором утверждалось, что для этого хватает ЕСЭДД. Этому КУ опять же противопоставляет свои выводы о нарушении сроков.

В связи с этим контрольное управление предложило дать поручение председателю комитета государственной службы Андрею Михайлову: провести служебную проверку в отношении председателя коминвеста Романа Голованова. Самому же Голованову поручить все же обеспечить исполнение губернаторских поручений и самому проверить своих подчиненных. По данным «Фонтанки», губернатор выразил свое согласие и дал указание провести необходимую работу Михайлову, курирующему вице-губернатору Максиму Соколову и вице-губернатору-руководителю администрации губернатора Валерию Пикалеву.

Роман Голованов переадресовал вопросы об изложенных в письме фактах в пресс-службу комитета. «Фонтанка» направила запрос.