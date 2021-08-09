Со Смольного через суд требуют оплатить разработку главного документа транспортной реформы

Информация об иске опубликована в базе арбитража 7 августа. Сумма составляет 38 767 373 рубля и 33 копейки. Она повторяет стоимость контракта на разработку КСОТ. По данным «Фонтанки», заказчик принял у «Стройпроекта» работы в 2021 году, однако контракт должен был быть закрыт еще в 2020-м, именно поэтому бюджетные средства приходится взыскивать по суду.

Контракт на разработку КСОТ (которая должна была лечь в основу новой модели транспортного обслуживания) заключили в октябре 2020 года. Сроки были прописаны очень жесткие, если не сказать — нереальные: около полутора месяцев. Подрядчик предсказуемо не уложился, направил результаты в декабре, однако «Организатор перевозок» они не устроили, и он подписал мотивированный отказ в приемке работ. Снова отчетные документы «Стройпроект» выслал уже в конце января 2021 года. Акт приемки подписан в мае. При этом заказчик выставил претензию и требует двухмиллионную неустойку за срыв сроков.

Одним из главных сюжетных поворотов, связанных с КСОТ, стала рецензия Высшей школы экономики на проект документа. Эксперты заявили, что запускать новую модель транспортного обслуживания (и новую маршрутную автобусную сеть) в один день — 15 июля 2022 года — очень рискованно. В итоге в последний момент Смольный все же развернулся в сторону поэтапного проведения реформы. Из-за этого пришлось переобъявлять аукционы на пассажирские перевозки в 2022–2028 годах, и результаты 10 крупнейших из них стали известны лишь на прошлой неделе. Большую тройку перевозчиков, которые возьмут на себя подавляющую часть всех негосударственных маршрутов, образуют «Вест Сервис», аффилированный с «Питеравто», «Третий парк» и «Домтрансавто».