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Летали крыши пляжных кафе и окна. Под Новороссийском пляжный отдых «разнообразил» смерч

Отдыхающие под Новороссийском засняли смерч на пляже

Непогода опять надвигается на побережье Черного моря. Первой ласточкой стал смерч под Новороссийском.

Отдыхающие днем 8 августа засняли выход воронки смерча на пляж в районе поселка Широкая Балка. Она образовалась в море, а потом быстро достигла берега.

По словам очевидцев, смерч поднял в воздух крыши пляжных конструкций и вырвал деревянные навесы. Очевидцы снимали это не только с берега, но и с крыш остановившихся машин.

Никто из снимавших не пострадал. По информации краевого гидрометцентра, в ближайшие трое суток местами в крае ожидается комплекс метеоявлений — сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра. Синоптики также прогнозируют подъем уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

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