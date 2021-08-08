Непогода опять надвигается на побережье Черного моря. Первой ласточкой стал смерч под Новороссийском.
Отдыхающие днем 8 августа засняли выход воронки смерча на пляж в районе поселка Широкая Балка. Она образовалась в море, а потом быстро достигла берега.
По словам очевидцев, смерч поднял в воздух крыши пляжных конструкций и вырвал деревянные навесы. Очевидцы снимали это не только с берега, но и с крыш остановившихся машин.
Никто из снимавших не пострадал. По информации краевого гидрометцентра, в ближайшие трое суток местами в крае ожидается комплекс метеоявлений — сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра. Синоптики также прогнозируют подъем уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок.