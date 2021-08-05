Правительство Ленобласти уточнило, как часто придется делать ПЦР-тесты непривитым учителям

Правительство Ленобласти уточнило свое последнее антиковидное постановление. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе администрации региона.
Согласно документу, учителя смогут приступить к работе в школе только при предоставлении сертификата о вакцинации или свежего ПЦР-теста. Теперь чиновники уточняют, что тест придется предъявить не только перед 1 сентября, но также в первый день после отпуска, больничного, прохождения изоляции или временной нетрудоспособности. Причем сделать тест нужно не ранее, чем за 72 часа до выхода на рабочее место.
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