В Ленобласти снова ужесточили коронавирусные ограничения

Изменения вносятся в условия оказания плановой медицинской помощи. Пациенты будут обязаны предоставить либо справку о прохождении полного курса вакцинации, либо результаты ПЦР-теста, сделанного не более 72 часов назад.



Кроме того, документ устанавливает правила работы учебных заведений: они будут отличаться, в зависимости от того, в какой зоне находится район. Например, в «красной» проведение линеек 1 сентября будет возможно только при следующих условиях: мероприятие будет проходить не более 30 минут, на открытом воздухе, не более 120 учеников, не более 120 родителей. В «желтой» зоне условия те же, только участников может быть максимум 600 (300 детей и 300 родителей). В «зеленой» зоне — по 500 взрослых и детей. Для взрослых обязательно ношение масок.

