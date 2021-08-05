Роскомнадзор признал достоверными выводы группы членов общественной палаты России о главных распространителях деструктивного контента в интернете. Лидерами антирейтинга общественники назвали Facebook и YouTube.

«Рейтинг довольно объективный, хотя мы работаем с более, скажем так, широкими категориями, но это, действительно, соответствует действительности», — цитирует 5 августа «Интерфакс» начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгения Зайцева. Рейтинг был представлен руководителем «Лиги безопасного интернета», дочкой сенатора Елены Мизулиной — Екатериной Мизулиной.

«С учётом опыта, который мы получили в ходе предыдущего антирейтинга, тех замечаний, которые поступили к нам от экспертов, рейтинг был обновлён и дополнен новыми категориями, по которым проходил общественный контроль. Это недостоверная информация и фейки, призывы к суициду, информация, которая признана запрещённой на основании судебных решений», — заявила Екатерина Мизулина.

Автор: youtube.com/ Общественная палата Российской Федерации

Facebook и YouTube возглавили этот антирейтинг. На третьем месте оказался Twitter.

Общественники насчитали на Facebook 124 фейка. В YouTube — 81, ВК — 61, TikTok — 54, Twitter — 12 недостоверных материалов. При этом лидером по количеству призывов к суициду оказалась соцсеть «ВКонтакте» — 120. 87 таких обращений обнаружили на Facebook, 35 — на YouTube и 32 — в Instagram.

«Также нами были подсчитаны акты цензуры в отношении российских СМИ и российских компаний со стороны в первую очередь иностранных социальных сетей. Исследование охватило все соцсети, работающие на территории РФ. «Одноклассники», «Вконтакте», Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook. То есть громадные соцсети, которые имеют очень большую аудиторию на территории РФ», — отчитывалась глава «Лиги безопасного интернета».

Акты цензуры СМИ коллеги Мизулиной нашли только на четырех площадках: в Facebook — 15, на видеохостинге YouTube — 28, в Twitter — 11 и в Instagram — 13.

«Когда мы презентовали первый антирейтинг в феврале этого года, Роскомнадзор предпринял решительные шаги практически незамедлительно — произошло замедление трафика платформы Twitter, и мы надеемся, что и в этот раз серьезные решительные меры по борьбе с деструктивным контентом со стороны Роскомнадзора в отношении лидеров этого антирейтинга будут предприняты. Очень надеемся на активную позицию регулятора в этом вопросе», — выразила надежду на плодотворное сотрудничество общественников и чиновников Екатерина Мизулина.

В апреле 2021 года замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявлял, что государство готово «подтолкнуть» интернет-компании к соблюдению российских законов. В мае Роскомнадзор сообщил, что может замедлить работу Facebook и YouTube, если они не удалят запрещенный контент. Тогда же Twitter, TikTok и Google были оштрафованы на сумму свыше 20 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента.

