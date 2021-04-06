Кириенко: государство готово «подтолкнуть» интернет-компании к соблюдению российских законов

Первый замглавы администрации президента (АП) Сергей Кириенко заявил, что мировое сообщество должно выработать правила для работы в Интернете глобальных компаний. Об этом он заявил 6 апреля на первом молодежном форуме по управлению Интернетом Youth RIGF, пишет «Коммерсантъ».



Кириенко подчеркнул, что пока Россия будет добиваться соблюдения своего законодательства мировыми игроками.



«Мы, конечно, будем добиваться того, чтобы российское законодательство соблюдали иностранные компании-партнеры. Мы не закрываем рынок, они все к нам приходят, но правила надо соблюдать. Мы надеемся, что здесь здравый смысл и соблюдение норм закона действует, если нет, то у государства должны быть инструменты, что называется, подталкивания к этому», — заявил первый замглавы АП.

