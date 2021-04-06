FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +6
76.38р90.18р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Кириенко: государство готово «подтолкнуть» интернет-компании к соблюдению российских законов

Первый замглавы администрации президента РФ заявил, что необходимо выработать глобальные правила работы бизнеса в Интернете

Первый замглавы администрации президента (АП) Сергей Кириенко заявил, что мировое сообщество должно выработать правила для работы в Интернете глобальных компаний. Об этом он заявил 6 апреля на первом молодежном форуме по управлению Интернетом Youth RIGF, пишет «Коммерсантъ».

Кириенко подчеркнул, что пока Россия будет добиваться соблюдения своего законодательства мировыми игроками.

«Мы, конечно, будем добиваться того, чтобы российское законодательство соблюдали иностранные компании-партнеры. Мы не закрываем рынок, они все к нам приходят, но правила надо соблюдать. Мы надеемся, что здесь здравый смысл и соблюдение норм закона действует, если нет, то у государства должны быть инструменты, что называется, подталкивания к этому», — заявил первый замглавы АП.

По мнению Кириенко, успешным примером подобного решения проблем является замедление работы Twitter. «Они за месяц, по данным Роскомнадзора, уже две третьих противоправной информации устранили. Почему нельзя было сделать этого раньше?» — сказал чиновник.

10 марта 2021 года Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сообщила, что замедлит работу Twitter из-за неудаления запрещённого контента. Причиной для подобных мер назвали более трёх тысяч материалов, которые соцсеть не удалила с 2017 года, и «демонстративное игнорирование» обращений. Регулятор пригрозил наказанием и другим игрокам рынка.

После объявления о замедлении работы начались проблемы с доступом к сайтам госструктур. Ситуация напомнила ту, которая сложилась после блокировки Роскомнадзором Telegram, когда ведомство заблокировало тысячи IP-адресов, совпавших с адресами, которые использовал мессенджер. В итоге пострадали компании, никак не связанные с ним.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Danik
Универсальный болтун. Еще один специалист во всем и везде. Таких там целый набор: киндерсюрприз, рогозин, кораблестроительгубернатор, ... Только что-то они переходят с места на место, оставляя после себя пепелища!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний