«Положение серьёзное». Среди нелегальных мигрантов в Литве распространяются коронавирус и другие болезни

В местах размещения хлынувших через Белоруссию в Литву просителей убежища распространяются различные заболевания, среди них — коронавирус и чесотка.

«На данный момент COVID-19 болеют 49 мигрантов, которые изолированы на заставах. Еще 71 больной COVID-19 мигрант размещен в приграничных муниципалитетах. Кроме того, зафиксирован 21 случай чесотки», — сообщает 5 августа издание Delfi.

При этом всех задержанных тестируют на COVID-19. Власти сейчас думают о более безопасном жилье для перебежчиков.

«Положение серьезное, на заставах они живут в палатках. Мы думаем, куда их оперативно переселить, чтобы не заболели пограничники и другие мигранты», — сказала вице-министр внутренних дел Сигита Щаевене.