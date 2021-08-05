FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
72.79р86.41р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

«Положение серьёзное». Среди нелегальных мигрантов в Литве распространяются коронавирус и другие болезни

Власти Литвы опасаются, что пограничники заразятся болезнями от нелегалов

В местах размещения хлынувших через Белоруссию в Литву просителей убежища распространяются различные заболевания, среди них — коронавирус и чесотка.

«На данный момент COVID-19 болеют 49 мигрантов, которые изолированы на заставах. Еще 71 больной COVID-19 мигрант размещен в приграничных муниципалитетах. Кроме того, зафиксирован 21 случай чесотки», — сообщает 5 августа издание Delfi.

При этом всех задержанных тестируют на COVID-19. Власти сейчас думают о более безопасном жилье для перебежчиков.

«Положение серьезное, на заставах они живут в палатках. Мы думаем, куда их оперативно переселить, чтобы не заболели пограничники и другие мигранты», — сказала вице-министр внутренних дел Сигита Щаевене.

В Литву через границу с Белоруссией в этом году попали 4 090 мигрантов, преимущественно из Ирака. Впрочем, МИД страны отметил, что среди нелегалов есть и россияне. В России проверяют эту информацию.

Ранее МВД Литвы показало, как перебежчиков провожают до границы. Во временном центре размещения уже были беспорядки из-за условий содержания.

Служба охраны госграницы Литвы предложила возвести сетчатый забор с колючей проволокой. Его будут строить в кредит.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний