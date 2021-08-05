Сенсация не удалась. Читатель «Фонтанки» Станислав прислал в редакцию видео с колибри, которую он дважды видел на Будапештской улице во Фрунзенском районе Петербурга. Однако специалисты разъяснили «Фонтанке»: это не птица. Хотя тоже перелётная.
Видео читателя «Фонтанки» Станислава
Орнитолог-любитель Вячеслав Заметня уверен: на видео не колибри (они у нас не водятся), а крупная бабочка из семейства бражников. Зоолог Павел Глазков подтвердил эту информацию. Бражники изредка встречаются в Петербурге и Ленобласти: наш регион находится на северной границе их ареала обитания. Так что увидеть бражника — тоже большая удача.
Бражник — необычное насекомое, одна из самых крупных ночных бабочек Европы. Сидеть на цветке она не может, растения не выдерживают её веса, поэтому она зависает рядом в воздухе, совсем как маленькая птичка. Бражники способны двигаться вертикально и даже назад и машут крыльями 3 120 раз в минуту, рассказывает Павел Глазков на своём канале «Каждой твари по паре». Подобно птицам, бражники ежегодно мигрируют с юга на север, долетая иногда до наших широт. В Ленинградской области можно встретить 17 видов бражника, четыре из которых занесены в Красную книгу.