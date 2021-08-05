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Странные обитатели Петербурга: купчинская колибри оказалась совсем другим существом

В Петербурге заметили животное, похожее на колибри

Фото: Скриншот из видео читателя «Фонтанки» Станислава
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Сенсация не удалась. Читатель «Фонтанки» Станислав прислал в редакцию видео с колибри, которую он дважды видел на Будапештской улице во Фрунзенском районе Петербурга. Однако специалисты разъяснили «Фонтанке»: это не птица. Хотя тоже перелётная.

Видео читателя «Фонтанки» Станислава

Орнитолог-любитель Вячеслав Заметня уверен: на видео не колибри (они у нас не водятся), а крупная бабочка из семейства бражников. Зоолог Павел Глазков подтвердил эту информацию. Бражники изредка встречаются в Петербурге и Ленобласти: наш регион находится на северной границе их ареала обитания. Так что увидеть бражника — тоже большая удача.

Бражник — необычное насекомое, одна из самых крупных ночных бабочек Европы. Сидеть на цветке она не может, растения не выдерживают её веса, поэтому она зависает рядом в воздухе, совсем как маленькая птичка. Бражники способны двигаться вертикально и даже назад и машут крыльями 3 120 раз в минуту, рассказывает Павел Глазков на своём канале «Каждой твари по паре». Подобно птицам, бражники ежегодно мигрируют с юга на север, долетая иногда до наших широт. В Ленинградской области можно встретить 17 видов бражника, четыре из которых занесены в Красную книгу.

Фото: Скриншот из видео читателя «Фонтанки» Станислава

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Комментарии (4)

Гоша Белградский
В Купчино, да рядом с РосАлко не только колибри привидятся...
Гоша Белградский
-Видишь суслика?
-Нет!
-А он там есть!!!
(с)
Alex000
Лол. Как вообще в этом на видео можно было птицу увидеть?
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