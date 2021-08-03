Таможня нашла в Апраксином дворе поддельных аксессуаров для iPhone и iPad на 150 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе СЗТУ 3 августа, сотрудники Службы таможенного контроля после выпуска товаров управления совместно с Роспотребнадзором по Петербургу и представителями компании Apple Inc провели рейды по нескольким торговым точкам. Только в Апраксином дворе изъято
«Так, были обнаружены часы и браслеты AppleWatch, наушники AirPods и чехлы для них, а также для iPhone, iPad, кабели для зарядки Lightning и сетевые адаптеры AppleMagsafe. Документы, подтверждающие подлинность аксессуаров, у продавцов отсутствовали», — сообщает ведомство. По словам замначальника службы таможенного контроля после выпуска товаров СЗТУ Кирилла Рогова, в Apple подтвердили, что предприниматели не обращались за разрешением на использование товарного знака.
Правообладатель оценил размер причинённого ущерба на сумму более 150 миллионов рублей. Это самая крупная партия изъятых контрафактных аксессуаров в истории российского Apple.
Товары изъяты. По данному факту должностными лицами Роспотребнадзора возбуждено два дела по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» КоАП.