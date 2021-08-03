ТАСС: СК возбудил уголовное дело в отношении руководства «Российского Красного Креста»

В заявлении Трунова на имя главы СК Александра Бастрыкина говорится, что производство открыто и в отношении председателя РКК Раисы Лукутцовой, задержанной в мае с поличным при получении взятки.

Как сообщает 3 августа ТАСС со ссылкой на председателя московского городского отделения «Российского Красного Креста» Игоря Трунова, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) в отношении должностных лиц, входящих в руководство организации.

Информагентство уточняет, что следователи проводят проверки по факту хищений, связанных с другими объектами недвижимости: базой отдыха в подмосковном Хлебниково, базой Спасательной службы на Мосфильмовской улице в Москве и столичным административным зданием.



СК возбудил дело о попытке продажи санатория в январе 2021 года. Трунов в своем заявлении утверждает, что Лукутцова была задержана при получении взятки в 30 млн рублей. Всего ей должны были передать 65 млн рублей.



«Мы попросили следователей подтвердить информацию о том, что Лукутцова ранее сообщила одному из подмосковных бизнесменов, что после завершения процедуры банкротства ООО «Дружба» председатель РКК обеспечит ему продажу зданий санатория «Дружба» по заниженной стоимости, попросив передать ей за это взятку в размере 65 млн рублей», — сказано в документе на имя Бастрыкина.



Источник ТАСС в органах следствия сообщил, что уголовное дело действительно возбуждено, а по факту других преступлений проводится проверка.



Санаторий «Дружба» — лечебно-профилактическое учреждение «Российского Красного Креста». Там отдыхают и проходят реабилитацию люди, страдающие заболеваниями общетерапевтического профиля.

