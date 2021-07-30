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Актер из сериала «Марш Турецкого» умер в Москве. 10 дней он пролежал в квартире вместе с матерью

Тело киноактера Максима Михайлина нашли после звонка в полицию

Артист Максим Михайлин найден мертвым в своей московской квартире. Разбитая инсультом мать не могла позвать на помощь, ждать ей пришлось больше недели.

О смерти 47-летнего актера Максима Михайлина 30 июля сообщает StarHit. Его тело обнаружили в квартире на Мосфильмовской улице в Москве.

По данным издания, в полицию с просьбой вскрыть дверь обратилась подруга артиста. Она заявила, что не может дозвониться ни до Михайлина, ни до его 69-летней матери, с которой он жил.

Прибывшие на место оперативники нашли в квартире тело актера. Медики считают, что Михайлин умер от остановки сердца за семь-десять дней до обнаружения. Более точное заключение должны сделать патологоанатомы.

Что касается матери артиста, то она находилась в крайне тяжелом состоянии. Женщина несколько лет назад перенесла два инсульта, из-за чего ее приковало к кровати. Ухаживал за матерью сын.

Напомним, Михайлин известен широкой публике по ролям в сериалах «Марш Турецкого» и «Закон и порядок».

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Комментарии (6)

blackcatwhitecat
жуть, что пережила бедная женщина (((
AlBerkut
Н-да, никому такого не пожелаешь...
Иван 2пырьев
известен широкой публике? Это толстым бабкам?
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