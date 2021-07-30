Актер из сериала «Марш Турецкого» умер в Москве. 10 дней он пролежал в квартире вместе с матерью

Артист Максим Михайлин найден мертвым в своей московской квартире. Разбитая инсультом мать не могла позвать на помощь, ждать ей пришлось больше недели.

О смерти 47-летнего актера Максима Михайлина 30 июля сообщает StarHit. Его тело обнаружили в квартире на Мосфильмовской улице в Москве.

По данным издания, в полицию с просьбой вскрыть дверь обратилась подруга артиста. Она заявила, что не может дозвониться ни до Михайлина, ни до его 69-летней матери, с которой он жил.

Прибывшие на место оперативники нашли в квартире тело актера. Медики считают, что Михайлин умер от остановки сердца за семь-десять дней до обнаружения. Более точное заключение должны сделать патологоанатомы.