Актер из сериала «Марш Турецкого» умер в Москве. 10 дней он пролежал в квартире вместе с матерью

Артист Максим Михайлин найден мертвым в своей московской квартире. Разбитая инсультом мать не могла позвать на помощь, ждать ей пришлось больше недели.
О смерти 47-летнего актера Максима Михайлина 30 июля сообщает StarHit. Его тело обнаружили в квартире на Мосфильмовской улице в Москве.
По данным издания, в полицию с просьбой вскрыть дверь обратилась подруга артиста. Она заявила, что не может дозвониться ни до Михайлина, ни до его 69-летней матери, с которой он жил.
Прибывшие на место оперативники нашли в квартире тело актера. Медики считают, что Михайлин умер от остановки сердца за семь-десять дней до обнаружения. Более точное заключение должны сделать патологоанатомы.
Что касается матери артиста, то она находилась в крайне тяжелом состоянии. Женщина несколько лет назад перенесла два инсульта, из-за чего ее приковало к кровати. Ухаживал за матерью сын.
Напомним, Михайлин известен широкой публике по ролям в сериалах «Марш Турецкого» и «Закон и порядок».