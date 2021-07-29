В России заблокировали более тысячи страниц по продаже поддельных справок о вакцинации

Роскомнадзор отчитался о блокировке ресурсов, которые предлагали поддельные сертификаты о прививке от COVID-19.



«С начала года было заблокировано или удалено 1 188 сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации», — рассказали 29 июля в надзорном органе «Интерфаксу».

Больше всего нарушений было выявлено в июле — 1 146 . В июне заблокировали всего 29 ресурсов, а в остальные месяцы — меньше 10.

В Роскомнадзоре напомнили, что с апреля в РФ введена уголовная ответственность за распространение ложной информации о COVID-19.