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В России заблокировали более тысячи страниц по продаже поддельных справок о вакцинации

Роскомнадзор отчитался о блокировке ресурсов, которые предлагали поддельные сертификаты о прививке от COVID-19.

«С начала года было заблокировано или удалено 1 188 сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации», — рассказали 29 июля в надзорном органе «Интерфаксу».

Больше всего нарушений было выявлено в июле — 1 146. В июне заблокировали всего 29 ресурсов, а в остальные месяцы — меньше 10.

В Роскомнадзоре напомнили, что с апреля в РФ введена уголовная ответственность за распространение ложной информации о COVID-19.

В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил целому ряду ведомств бороться с поддельными справками. За месяц по всей России выявили случаи подделки сертификатов о вакцинации, например в Петербурге, Красноярске и Калининграде.

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Комментарии (1)

SlawaPiter
"Спасать" путем вакцинации надо было исключительно обожателей Путина и ЕР.
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