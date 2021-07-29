В России заблокировали более тысячи страниц по продаже поддельных справок о вакцинации

Роскомнадзор отчитался о блокировке ресурсов, которые предлагали поддельные сертификаты о прививке от COVID-19.
«С начала года было заблокировано или удалено
Больше всего нарушений было выявлено в июле —
В Роскомнадзоре напомнили, что с апреля в РФ введена уголовная ответственность за распространение ложной информации о COVID-19.
В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил целому ряду ведомств бороться с поддельными справками. За месяц по всей России выявили случаи подделки сертификатов о вакцинации, например в Петербурге, Красноярске и Калининграде.