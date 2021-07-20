Медсестра одной из городских поликлиник в Железнодорожном районе Красноярска подделала сертификаты о вакцинации от коронавируса, заявили в региональном управлении МВД 20 июля.
«В данные сертификаты она внесла не соответствующие действительности сведения о произведенных прививках, после чего передала поддельные документы гражданам», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.
ГУ МВД по Красноярскому краю
Всего оперативникам удалось выявить 51 факт фальсификации. Сколько медсестра получила за каждый сертификат — ещё предстоит выяснить. В поликлинике изъята документация, расследование продолжается.
В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело о подделке документов. Если вина женщины будет доказана, она может получить до 2 лет лишения свободы.