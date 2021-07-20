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Медсестра из Красноярска подозревается в подделке полусотни «ковидных» сертификатов

Медсестра одной из городских поликлиник в Железнодорожном районе Красноярска подделала сертификаты о вакцинации от коронавируса, заявили в региональном управлении МВД 20 июля.

«В данные сертификаты она внесла не соответствующие действительности сведения о произведенных прививках, после чего передала поддельные документы гражданам», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

ГУ МВД по Красноярскому краю

Всего оперативникам удалось выявить 51 факт фальсификации. Сколько медсестра получила за каждый сертификат — ещё предстоит выяснить. В поликлинике изъята документация, расследование продолжается.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело о подделке документов. Если вина женщины будет доказана, она может получить до 2 лет лишения свободы.

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Комментарии (15)

Игорь Полетаев
Спрос рождает предложение.
Михаил Петров-Водкин
Зарабатывает сообразно своим возможностям. У Ротенбергов и Ковальчуков с их приятелем они другие, как и у главы УГИБДД Ставрополья.
А граждане совсем без возможностей их гневно обличают, типа, они не такие.
Modest_5e4ce41f7533b
Наконец-то злоумышленник найден. Медсестру посадят, а гайку прикрутят назад и все у нас наладится.
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