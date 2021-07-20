Медсестра одной из городских поликлиник в Железнодорожном районе Красноярска подделала сертификаты о вакцинации от коронавируса, заявили в региональном управлении МВД 20 июля.

«В данные сертификаты она внесла не соответствующие действительности сведения о произведенных прививках, после чего передала поддельные документы гражданам», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.