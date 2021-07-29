Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 июля, правоохранителям удалось выявить схему фиктивной вакцинации от коронавируса и пресечь продажу поддельных ковид-справок. В деле могут быть замешаны медики.

Все началось 30 июня, когда в полицию Курортного района обратился местный житель. Мужчина признался, что хотел купить справку об отрицательном ПЦР-тесте через телеграм-канал. Он заплатил за услугу несколько тысяч рублей, после чего канал был заблокирован, а его администратор перестал выходить на связь.



По заявлению было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники экономической полиции выяснили, что к преступлению могут быть причастны реальные медработники.

Первым подозреваемым оказался 36-летний безработный петербуржец. При обыске в его квартире стражи порядка нашли целый склад с печатями, справками об отрицательных ПЦР-тестах, сертификатах о вакцинации с QR-кодами, диагностическими картами и медицинскими заключениями.



ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

На допросе, как пишет главк, мужчина во всем признался, он поделился с полицейскими данными клиентов и указал медучреждения, где работали его сообщники. Было возбуждено еще одно уголовное дело, но теперь по ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Правоохранители вышли на медучреждения, где работали предполагаемые соучастники. По данным полиции, к схеме причастна 31-летняя врач, сожительница ранее задержанного мужчины.

Фактической исполнительницей стражи порядка называют 53-летнюю медсестру. ГУ МВД считает, что она уничтожала неиспользованный препарат и заполняла все необходимые документы на клиентов. Сведения о «вакцинации», как и положено, отображались на «Госуслугах». Поддельные справки женщина передавала сожителю врача, который искал покупателей. За каждую такую «прививку» медсестра получала от одной до двух тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.

