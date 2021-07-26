Сведения о прививке вносила — вакцину уничтожала. В Томске медик выливала препарат для прививки от коронавируса

«Непорочная» вакцинация от коронавируса зафиксирована в Томске. Записи о прививке появлялись в базе без инъекции.
Как рассказали 26 июня в пресс-службе регионального управлении МВД 26 июля, 63-летняя сотрудница одного из медучреждений города, по данным следствия, сознательно сливала вакцину от COVID-19 и «вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции».
Дело расследуют по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере).
Это не первый случай уничтожения вакцины медицинскими работниками. Так, похожее дело с поддельными сертификатами и пропавшей вакциной расследуют в Брянской области. Пациент в Калужской области получил вместо вакцины «КовиВак» укол с водой.