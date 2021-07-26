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Сведения о прививке вносила — вакцину уничтожала. В Томске медик выливала препарат для прививки от коронавируса

«Непорочная» вакцинация от коронавируса зафиксирована в Томске. Записи о прививке появлялись в базе без инъекции.

Как рассказали 26 июня в пресс-службе регионального управлении МВД 26 июля, 63-летняя сотрудница одного из медучреждений города, по данным следствия, сознательно сливала вакцину от COVID-19 и «вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции».

Дело расследуют по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере).

Это не первый случай уничтожения вакцины медицинскими работниками. Так, похожее дело с поддельными сертификатами и пропавшей вакциной расследуют в Брянской области. Пациент в Калужской области получил вместо вакцины «КовиВак» укол с водой.

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Комментарии (7)

А13579
"Бандитский Петербург". "В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю."©
Эта дама воровала велосипеды...
житель города П.
Если осознавать каждую новость во всех взаимосвязях и следствиях, то картина совсем безрадостная. Ну вот просто на вскидку: таких примеров уже масса. Понятно что часть статистики - такие "прививки". Врачи(!) УНИЧТОЖАЮТ вакцину. Часть граждан предпочитает иметь липовую бумажку.... Ну мрак же.
Oleg_I
Врачи убийцы. Верните нам наш 1948.
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