«План не сработал». Пациенту в Жукове вместо прививки от COVID-19 вкололи воду

Случай, на который обратили внимание после видео в Интернете, произошел в Жуковской ЦРБ. Медсестра должна была сделать второй укол пациенту, который приходился родственником врачу той же больницы, но «Ковивак» закончился. Тогда она вколола ему воду.

«Из-за отсутствия второго компонента вакцины медсестра не придумала ничего лучше, как вколоть пациенту воду для инъекций. Но план не сработал», — рассказал 8 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша во «ВКонтакте».

Пациент в Калужской области получил вместо вакцины «Ковивак» укол с водой. Предприимчивую медсестру ждет увольнение.

Губернатор сообщил, что пациент все-таки получил свою вакцину, а в связи со случившимся начата проверка.

«Медсестра — в отпуске, но за столь халатное отношение к служебным обязанностям — уверен, на работу уже не вернется и будет уволена», — заключил Шапша.

Глава региона поставил задачу, чтобы пациенты «видели и однозначно понимали», что им колют именно вакцину.

В Калининградской области предприимчивая администратор клиники продавала сертификаты о вакцинации, а сам препарат от COVID-19 сливала в канализацию.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил цель: достичь коллективного иммунитета у 80–90% россиян. Он также дал поручение семи ведомствам бороться с поддельными справками о вакцинации.