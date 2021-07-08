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«План не сработал». Пациенту в Жукове вместо прививки от COVID-19 вкололи воду

В Калужской области медсестра вместо вакцины от коронавируса вколола пациенту воду

Пациент в Калужской области получил вместо вакцины «Ковивак» укол с водой. Предприимчивую медсестру ждет увольнение.

«Из-за отсутствия второго компонента вакцины медсестра не придумала ничего лучше, как вколоть пациенту воду для инъекций. Но план не сработал», — рассказал 8 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша во «ВКонтакте».

Случай, на который обратили внимание после видео в Интернете, произошел в Жуковской ЦРБ. Медсестра должна была сделать второй укол пациенту, который приходился родственником врачу той же больницы, но «Ковивак» закончился. Тогда она вколола ему воду.

Губернатор сообщил, что пациент все-таки получил свою вакцину, а в связи со случившимся начата проверка.

«Медсестра — в отпуске, но за столь халатное отношение к служебным обязанностям — уверен, на работу уже не вернется и будет уволена», — заключил Шапша.

Глава региона поставил задачу, чтобы пациенты «видели и однозначно понимали», что им колют именно вакцину.

В Калининградской области предприимчивая администратор клиники продавала сертификаты о вакцинации, а сам препарат от COVID-19 сливала в канализацию.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил цель: достичь коллективного иммунитета у 80–90% россиян. Он также дал поручение семи ведомствам бороться с поддельными справками о вакцинации.

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Комментарии (8)

Gregory
Как спалили?
***_555
Нацпроект Здоровье.
howo
А как узнали то?
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