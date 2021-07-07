Мишустин: Необходимо достичь коллективного иммунитета у 80–90% россиян

Премьер-министр России призвал «актуализировать» модель вакцинации. Он хочет добиться коллективного иммунитета у 80–90 % граждан.

Об этом 7 июля сообщает РИА Новости. По словам Мишустина, необходимо уделить внимание ревакцинации с учетом мутаций, а также вакцинации иностранных граждан.

Глава кабмина также посоветовал региональным властям добиться неукоснительного соблюдения ограничений, например касающихся проведения массовых мероприятий.

В мае премьер призвал достичь коллективного иммунитета к коронавирусу до конца года.