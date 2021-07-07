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Мишустин: Необходимо достичь коллективного иммунитета у 80–90% россиян

Премьер-министр России призвал «актуализировать» модель вакцинации. Он хочет добиться коллективного иммунитета у 80–90 % граждан.

Об этом 7 июля сообщает РИА Новости. По словам Мишустина, необходимо уделить внимание ревакцинации с учетом мутаций, а также вакцинации иностранных граждан.

Глава кабмина также посоветовал региональным властям добиться неукоснительного соблюдения ограничений, например касающихся проведения массовых мероприятий.

В мае премьер призвал достичь коллективного иммунитета к коронавирусу до конца года.

Мишустин сегодня, 7 июля, также поручил бороться с поддельными справками о вакцинации.

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Комментарии (33)

User329
у 90% людей уже иммунитет к заявлениям представителей власти
ignik
Иммунитета к чему? К правительству Мишустина? А чо так мало?
261847251
После информации, что привитые болеют (у нас в конторе в июне переболели привитые весной) - о "коллективном иммунитете" говорить не приходится.
Цель прививки, получается:
- индивидуальная защита конкретного человека от тяжёлого течения заболевания
- разгрузка больниц от тяжёлых больных ковидом.
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