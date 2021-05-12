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Мишустин: От коронавируса привились уже 24 миллиона россиян

Михаил Мишустин призвал добиться коллективного иммунитета к коронавирусу до конца года

Премьер-министр России в ежегодном отчете о работе правительства рассказал о темпах вакцинации от COVID-19.

«Уже свыше 24 миллионов человек прошли разные этапы вакцинации. Нам необходимо до конца года сформировать коллективный иммунитет», — заявил 12 мая Михаил Мишустин.

Премьер заверил, что российские вакцины безопасны и эффективны, а спрос на «Спутник V» «огромный». Мишустин рекомендовал всем сделать прививку, так как это действенный способ бороться с пандемией.

Премьер также призвал сделать выводы из ситуации с коронавирусом. «Мы приступили к созданию мощного санитарного щита нашей страны, о котором президент говорил в своем послании», — заявил Мишустин.

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Комментарии (6)

altnec
И все-таки. Кто же даст ясный ответ, болен или не болен, после того как был болен,вот в чем вопрос?
265936360
Не верю, не думаю, что столько дураков у нас в стране!
BrotherRabbit
интересно
значит "привились уже 24 миллиона россиян"

2 мая Голикова сказала, что "Всего первым компонентом вакцины в России привились порядка 13 млн человек, двумя (т. е. полностью прошли вакцинацию) – примерно 9 млн человек."

16 апреля: "Более 8 млн россиян привились от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минздрава."

21 апреля президент доложил, что привилось 21 миллионов граждан

они бы хоть между собой договорились ...
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