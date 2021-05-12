Мишустин: От коронавируса привились уже 24 миллиона россиян

Премьер-министр России в ежегодном отчете о работе правительства рассказал о темпах вакцинации от COVID-19.



«Уже свыше 24 миллионов человек прошли разные этапы вакцинации. Нам необходимо до конца года сформировать коллективный иммунитет», — заявил 12 мая Михаил Мишустин.

Премьер заверил, что российские вакцины безопасны и эффективны, а спрос на «Спутник V» «огромный». Мишустин рекомендовал всем сделать прививку, так как это действенный способ бороться с пандемией.

Премьер также призвал сделать выводы из ситуации с коронавирусом. «Мы приступили к созданию мощного санитарного щита нашей страны, о котором президент говорил в своем послании», — заявил Мишустин.