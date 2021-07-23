В больнице под Брянском уничтожали вакцину от коронавируса

Фигуранты уголовного дела о подделке сертификатов о прививке от коронавируса в Брянской области занимались уничтожением вакцины. Об этом 23 июля заявил глава региона Александр Богомаз, сообщается на сайте правительства области.



«Все вы знаете о ситуации, которая произошла в Сельцовской городской больнице, когда выдавали за деньги «левые» справки, при этом еще и вакцину уничтожали, якобы прививали людей. Ведется следствие, и я считаю, что наказание за такие действия должно быть по всей строгости закона, по верхней планке!» — сказал он.

