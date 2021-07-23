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В больнице под Брянском уничтожали вакцину от коронавируса

Фигуранты уголовного дела о подделке сертификатов о прививке от коронавируса в Брянской области занимались уничтожением вакцины. Об этом 23 июля заявил глава региона Александр Богомаз, сообщается на сайте правительства области.

«Все вы знаете о ситуации, которая произошла в Сельцовской городской больнице, когда выдавали за деньги «левые» справки, при этом еще и вакцину уничтожали, якобы прививали людей. Ведется следствие, и я считаю, что наказание за такие действия должно быть по всей строгости закона, по верхней планке!» — сказал он.

Следователи ранее возбудили уголовное дело о выдаче сотрудниками Сельцовской больницы фиктивных справок о вакцинации от коронавируса. Информацию о прививках даже вносили в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Занимались этим 33-летний житель Брянска, его знакомая, работавшая в больнице программистом, а также старшая медсестра и оператор ПЭВМ с мая по июль 2021 года. По версии следствия, в систему была внесена ложная информация о вакцинации десятков местных жителей, что «повысило риск распространения инфекции».

Дела возбуждены по части 1 статьи 237 УК РФ (искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей), части 4 статьи 274.1 УК РФ (создание компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на информационную инфраструктуру РФ), части 1 статьи 327 УК РФ (подделка официальных документов).

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Комментарии (11)

Савва Морозов
Зачем выливать-то? до окраины рукой.
265860433
Посмотрите новости в мире, что творится в Греции, во Франции ( народ заходит в муниципальные здания, скидывают портреты "президента"), люди требуют свободы и отставки правительства за genoцид народа и этот faшизм с уколами.
Позор журналистам, позор включая фонтанку, что не пишите правды.
SERGEY111
Ну в данном конкретном случае все понятно - либо ты вакцину либо она тебя .
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