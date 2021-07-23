В больнице под Брянском уничтожали вакцину от коронавируса

Фигуранты уголовного дела о подделке сертификатов о прививке от коронавируса в Брянской области занимались уничтожением вакцины. Об этом 23 июля заявил глава региона Александр Богомаз, сообщается на сайте правительства области.
«Все вы знаете о ситуации, которая произошла в Сельцовской городской больнице, когда выдавали за деньги «левые» справки, при этом еще и вакцину уничтожали, якобы прививали людей. Ведется следствие, и я считаю, что наказание за такие действия должно быть по всей строгости закона, по верхней планке!» — сказал он.
Следователи ранее возбудили уголовное дело о выдаче сотрудниками Сельцовской больницы фиктивных справок о вакцинации от коронавируса. Информацию о прививках даже вносили в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Занимались этим 33-летний житель Брянска, его знакомая, работавшая в больнице программистом, а также старшая медсестра и оператор ПЭВМ с мая по июль 2021 года. По версии следствия, в систему была внесена ложная информация о вакцинации десятков местных жителей, что «повысило риск распространения инфекции».
Дела возбуждены по части 1 статьи 237 УК РФ (искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей), части 4 статьи 274.1 УК РФ (создание компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на информационную инфраструктуру РФ), части 1 статьи 327 УК РФ (подделка официальных документов).