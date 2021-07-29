Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 29 июля, первый поджог произошёл в конце прошлого года у дома 34 на Суворовском проспекте. Декабрьской ночью вспыхнул Jeep Wrangler, принадлежащий 44-летнему председателю адвокатского бюро. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».



По подозрению в совершении этого преступления накануне сотрудники уголовного розыска задержали 69-летнюю женщину, проживающую в областном садоводстве. По предварительной версии, прошлой осенью она обратилась к двум мужчинам в возрасте 35 и 40 лет, попросив их наказать председателя адвокатского бюро. Последний вышел на знакомого, впоследствии вместе со своим сообщником выступившего исполнителем поджога. Их гонораром за проделанную работу стали 250 тысяч рублей.



«В отношении женщины и троих мужчин избрана мера пресечения — обязательство о явке», — добавили в полицейском главке.



По данным «Фонтанки», председатель адвокатского бюро в то время представлял интересы бывшей жены нынешнего супруга заказчицы поджога в судебном споре о разделе совместно нажитого имущества.



Второй поджог, обстоятельства которого удалось установить сотрудникам полиции, произошёл в середине прошлой недели во дворе дома 115 на улице Савушкина. Потерпевшая — 44-летняя женщина, которая заявила, что её бывший сожитель угнал и уничтожил принадлежащий ей Volkswagen Polo. То, как начался пожар, сняла камера наблюдения. Видеозапись предоставили в полицейском главке.

