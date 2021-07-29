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Минобороны: Ни один военный не заболел после парада ВМФ в Петербурге

Предпринятые во время проведения Главного военно-морского парада в Петербурге антиковидные меры оказались эффективными. Случаев коронавируса среди военнослужащих не выявлено.

Как сообщили в Министерстве обороны России 29 июля, ни один военнослужащий не заболел коронавирусом после торжественных мероприятий в День ВМФ. Все благодаря беспрецедентным мерам профилактики.

«В ходе подготовки и проведения Главного военно-морского парада в городе Санкт-Петербурге были приняты беспрецедентные медицинские противоэпидемические меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции, что позволило избежать инфицирования военнослужащих COVID-19», — приводит сообщение Минобороны РФ ТАСС.

Лабораторное обследование на возможное заражение коронавирусом после парада прошли более четырех тысяч военных.

День Военно-морского флота отмечался в этом году 25 июля. В параде на Неве и Кронштадтском рейде приняли участие более 50 кораблей и 48 вертолетов и самолетов. Принимал его президент РФ Владимир Путин.

Завершением празднования стал салют в Кронштадте. В небо были выпущены фейерверки более 50 видов.

«Фонтанка» сообщала, что изначально в День ВМФ планировали закрыть все выходы к набережным Невы в центре города, парад должен был пройти без зрителей. Однако за несколько минут до начала петербуржцев и гостей города все же пустили посмотреть на прохождение кораблей.

О том, как прошёл военно-морской парад и в целом День ВМФ в Петербурге, — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (11)

Петр Петров
Шойгу наградил себя за это??? очередным значком
Ivan Topor
Все ж прекрасно знают, что вирус свирепствует только на неугодных властям мероприятиях!
мухомор
Комментаторы-набрасователи на фонтанке как всегда жгут.
Казалось бы очевидные вещи. Личный состав кораблей во время парада и его подготовки на берег не сходил. С гражданскими и личным составом других кораблей не контактировал, либо контакты сведены к минимуму.
Но нет, это не тянет на срыв покровов. Лучше вещать про замалчивания и фальшивую статистику. На самом деле заразилось 75%.
А-ха-ха-ха.
Вы главное не рефлексируйте, распространяйте.
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