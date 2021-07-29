Минобороны: Ни один военный не заболел после парада ВМФ в Петербурге

«В ходе подготовки и проведения Главного военно-морского парада в городе Санкт-Петербурге были приняты беспрецедентные медицинские противоэпидемические меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции, что позволило избежать инфицирования военнослужащих COVID-19», — приводит сообщение Минобороны РФ ТАСС .

Как сообщили в Министерстве обороны России 29 июля, ни один военнослужащий не заболел коронавирусом после торжественных мероприятий в День ВМФ. Все благодаря беспрецедентным мерам профилактики.

Лабораторное обследование на возможное заражение коронавирусом после парада прошли более четырех тысяч военных.



День Военно-морского флота отмечался в этом году 25 июля. В параде на Неве и Кронштадтском рейде приняли участие более 50 кораблей и 48 вертолетов и самолетов. Принимал его президент РФ Владимир Путин.



Завершением празднования стал салют в Кронштадте. В небо были выпущены фейерверки более 50 видов.

«Фонтанка» сообщала, что изначально в День ВМФ планировали закрыть все выходы к набережным Невы в центре города, парад должен был пройти без зрителей. Однако за несколько минут до начала петербуржцев и гостей города все же пустили посмотреть на прохождение кораблей.



О том, как прошёл военно-морской парад и в целом День ВМФ в Петербурге, — читайте в материале «Фонтанки».

