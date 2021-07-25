В Петербурге закончился парад, но не закончился День Военно-морского флота. Андреевские флаги в центре города можно встретить почти повсеместно, причастные к морской славе страны отмечают прямо на выгоревших газонах и скамейках, многие гуляют с детьми. Праздничное настроение — в фотоотчете «Фонтанки».
Напомним, парад, посвященный Дню ВМФ, прошел в Петербурге утром 25 июля. В Кронштадте был ограничен доступ на Южную стенку Усть-Рогатки, а парки и скверы в это воскресенье закрыты, чтобы не провоцировать народные гуляния. В центре Петербурга также попытались ограничить доступ к Неве, однако желание горожан было столь непреодолимо, что полиция уступила и открыла проход. При этом на время проведения парада в городе были введены масштабные ограничения дорожного движения.