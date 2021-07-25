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Андреевский флаг, мороженое и алкоголь. Как Петербург отмечает День военно-морского флота

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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В Петербурге закончился парад, но не закончился День Военно-морского флота. Андреевские флаги в центре города можно встретить почти повсеместно, причастные к морской славе страны отмечают прямо на выгоревших газонах и скамейках, многие гуляют с детьми. Праздничное настроение — в фотоотчете «Фонтанки».

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Напомним, парад, посвященный Дню ВМФ, прошел в Петербурге утром 25 июля. В Кронштадте был ограничен доступ на Южную стенку Усть-Рогатки, а парки и скверы в это воскресенье закрыты, чтобы не провоцировать народные гуляния. В центре Петербурга также попытались ограничить доступ к Неве, однако желание горожан было столь непреодолимо, что полиция уступила и открыла проход. При этом на время проведения парада в городе были введены масштабные ограничения дорожного движения.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Из-за пандемии коронавируса было объявлено, что чествовать Военно-морской флот будут без зрителей. Также отменены салют и фейерверк у стен Петропавловской крепости. Салютный дивизион Западного военного округа отстреляется только в Кронштадте.

Полный список участвовавших в параде кораблей можно увидеть в материале «Фонтанки», для ценителей мы также подготовили шуточную викторину.

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Комментарии (8)

Modest_5e4ce41f7533b
Почему торжествующие десантники лезут в воду, а моряки на праздник не пытаются в небо подпрыгнуть?
265096702
Поздравляю с днем Военно-морского флота России! Слава России!

* Добавляю этот комментарий уже 3тий раз. Фонтанка.ру - точно РУ ?
тов
Когда стирают праздничные комменты, становится понятно на чьей стороне фонтанка.
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