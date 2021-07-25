Функцию звукового сопровождения взяли на себя 12 артиллерийских орудий, установленных в Петровском парке. Ещё 11 установок запустили на Южной стенке 2,5 тысячи фейерверочных изделий.
Салютный дивизион произвел 30 залпов. В небо были выпущены фейерверки более 50 видов. Кроме того, был использован пусковой комплекс праздничных салютов «Триколор»: в течение минуты более 2000 выстрелов расцвечивали небо в цвета российского флага.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса чествовать Военно-морской флот в этом году было решено без зрителей. Однако сотни, если не тысячи людей всё же увидели парад кораблей на Неве.
Праздничный салют в центре Петербурга отменили. Салютный дивизион Западного военного округа отстрелялся только в Кронштадте. Сигналом к его началу послужил выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в 22.00.
О том, как прошёл военно-морской парад и в целом День ВМФ в Петербурге — читайте в материале «Фонтанки».
Полный список участвовавших в параде кораблей можно увидеть на нашем сайте, для ценителей мы также подготовили шуточную викторину.