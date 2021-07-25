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Салют в честь Дня ВМФ. Посмотрите, как в небе над Кронштадтом расцвёл триколор

Праздничный салют в Кронштадте завершил торжества, посвящённые Дню Военно-морского флота 25 июля в Петербурге.

Функцию звукового сопровождения взяли на себя 12 артиллерийских орудий, установленных в Петровском парке. Ещё 11 установок запустили на Южной стенке 2,5 тысячи фейерверочных изделий.

Салютный дивизион произвел 30 залпов. В небо были выпущены фейерверки более 50 видов. Кроме того, был использован пусковой комплекс праздничных салютов «Триколор»: в течение минуты более 2000 выстрелов расцвечивали небо в цвета российского флага.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса чествовать Военно-морской флот в этом году было решено без зрителей. Однако сотни, если не тысячи людей всё же увидели парад кораблей на Неве.

Праздничный салют в центре Петербурга отменили. Салютный дивизион Западного военного округа отстрелялся только в Кронштадте. Сигналом к его началу послужил выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в 22.00.

О том, как прошёл военно-морской парад и в целом День ВМФ в Петербурге — читайте в материале «Фонтанки».

Полный список участвовавших в параде кораблей можно увидеть на нашем сайте, для ценителей мы также подготовили шуточную викторину.

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