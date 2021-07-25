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Пушка Петропавловской крепости дала сигнал к началу салюта в Кронштадте

Выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости ровно в 22.00 воскресенья, 25 июля, дал сигнал к началу праздничного салюта, который прогремит в честь Дня военно-морского флота в Кронштадте.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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При этом по громкоговорителям жителям и гостям Петербурга объявляют, что салюта в центре города не будет, и он состоится только в Кронштадте.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Напомним, что из-за пандемии коронавируса чествовать Военно-морской флот было решено без зрителей. Однако сотни, если не тысячи людей всё же увидели парад кораблей на Неве. Между тем, праздничный салют от стен Петропавловской крепости отменили. Салютный дивизион Западного военного округа отстреляется только в Кронштадте.

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О том, как прошёл военно-морской парад и в целом День ВМФ в Петербурге — читайте в материале «Фонтанки».

Полный список участвовавших в параде кораблей можно увидеть на нашем сайте, для ценителей мы также подготовили шуточную викторину.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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